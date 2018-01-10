Trump é criticado por não saber letra do hino nacional dos EUA

Internautas acusam presidente Donald Trump de não saber cantar o hino nacional Crédito: (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dá o que falar seja por ação ou omissão. A controvérsia desta vez foi por supostamente não saber ou ter cantado errado o hino nacional durante uma partida de futebol americano universitário em Atlanta na segunda-feira. Em vídeo que circula nas redes sociais, o republicano parece perder o ritmo ou esquecer trechos da música, o que levantou críticas e piadas na internet.

"Queremos que se respeite nossa bandeira", escreveu o presidente horas antes no Twitter. "E queremos que também se respeite nosso hino nacional".

A polêmica ficou ainda mais inflamada diante das críticas que o chefe de Estado fez a jogadores da liga profissional de futebol americano que cantam o hino ajoelhados, quando, segundo Trump, deveriam cantar em pé.