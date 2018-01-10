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Errou o hino

Trump é criticado por não saber letra do hino nacional dos EUA

Vídeo na internet registra momento em que presidente parece confundir versos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 13:59

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 13:59

Internautas acusam presidente Donald Trump de não saber cantar o hino nacional Crédito: (Foto: Reprodução)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dá o que falar seja por ação ou omissão. A controvérsia desta vez foi por supostamente não saber ou ter cantado errado o hino nacional durante uma partida de futebol americano universitário em Atlanta na segunda-feira. Em vídeo que circula nas redes sociais, o republicano parece perder o ritmo ou esquecer trechos da música, o que levantou críticas e piadas na internet.
"Queremos que se respeite nossa bandeira", escreveu o presidente horas antes no Twitter. "E queremos que também se respeite nosso hino nacional".
A polêmica ficou ainda mais inflamada diante das críticas que o chefe de Estado fez a jogadores da liga profissional de futebol americano que cantam o hino ajoelhados, quando, segundo Trump, deveriam cantar em pé.
O presidente chegou a defender que os que jogadores que ajoelhassem deveriam ser suspensos. A maioria deles ainda estava nos vestiários durante o hino, enquanto o presidente, de pé no palco e com a mão no peito, entoava o hino com pausas duvidosas. Alguns versos e frases, canta com entusiasmo, como "a terra dos livres e o lar dos valentes".

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