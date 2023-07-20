Tribunal de Contas vai monitorar redução de vereadores em 3 cidades do ES

Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) terá equipes para acompanhar as Câmaras de três municípios do Estado que precisarão reduzir o número de vereadores para a próxima legislatura, a partir de 2025.

“A Constituição impõe um limite máximo de vereadores que depende da população. Portanto, os municípios que atualmente possuem mais vereadores do que o previsto na nova faixa populacional em que se encontra, precisarão se adequar”, explica o secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas, Donato Volkers..

Sede do Tribunal de Contas do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Em Alegre , no Sul do Estado, há 13 vereadores atualmente. Mas, em 2024, só poderão ser disputadas 11 vagas. Isso porque, de acordo com a Constituição, é preciso que a cidade tenha pelo menos 30 mil moradores para alcançar o direito a 13 representantes no legislativo municipal. Segundo o novo Censo, Alegre agora contabiliza 29.177 habitantes.

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“Em relação a essa redução, o TCES deve atuar de diversas maneiras. Inicialmente, com orientação clara aos municípios, sobre a necessidade de se adequar à nova realidade. Posteriormente, tal questão pode ser objeto de verificação tanto em processos de contas quanto em auditorias do tribunal”, acrescentou o secretário-geral de Controle Externo.

“De qualquer modo, além do tribunal, a Justiça Eleitoral tem o seu campo de atuação e, provavelmente, exigirá o ajuste no número de vereadores para a realização das eleições”, acrescenta Volkers.

O que dizem as Câmaras

A Câmara de Alegre, em nota, disse que o tema é "muito recente" e ainda não foi discutido pelos parlamentares. Contudo, afirmou que vai respeitar a legislação, o que implica reduzir o número de cadeiras na Casa.

A Câmara de João Neiva também pretende fazer a adequação, o que foi confirmado em nota. "A Câmara Municipal irá seguir a norma, até por ser de ordem constitucional."