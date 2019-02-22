Home
Política
Tribunal da Lava Jato nega embargos de Zé Dirceu

Desembargadores do TRF-4 rejeitam recurso da defesa do ex-ministro-chefe da Casa Civil (Governo Lula) e mantém pena de 8 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão imposta ao petista, já condenado em outra ação a 30 anos, nove meses e 10 dias de reclusão