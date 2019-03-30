Home
TRF2 nega recurso para impedir comemorações do Golpe de 1964 no ES

A decisão foi proferida pelo juiz federal Vlamir Costa Magalhães, que declarou incompetência do TRF-2 para julgar o recurso