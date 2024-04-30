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Mudança definida

TRE-ES faz recontagem de votos e define novos vereadores de Ibatiba

Após três vereadores terem sido cassados por fraude à cota de gênero, houve recálculo de votos para definir quem ocupará as vagas abertas na Câmara Municipal
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

30 abr 2024 às 20:18

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 20:18

Câmara de Ibatiba
Plenário da Câmara de Ibatiba Crédito: Câmara de Ibatiba
Após três vereadores terem sido cassados por denúncias de fraude à cota de gênero praticada pelo partido Republicanos nas eleições de 2020, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) definiu os novos nomes que assumirão os cargos em Ibatiba, na região do Caparaó Capixaba. Geilson Dias Tomaz (Cidadania), Fábio Ambrozio Nascimento Trindade (PSB) e Marcus Rodrigo Amorim Florindo (PMN) assumirão as vagas abertas na Câmara Municipal, sendo diplomados já na próxima quinta-feira (2).
A cerimônia de reprocessamento dos votos foi realizada na segunda-feira (29), na sede do cartório da 10ª Zona Eleitoral. Os novos nomes irão substituir os vereadores eleitos pelo Republicanos no município em 2020: Fernando Vieira de Souza, Jorcy Miranda Sangi e Elias Cândido da Silveira, alvos de uma ação que apontou que a legenda descumpriu os parâmetros mínimos de candidaturas femininas no último pleito municipal.
Após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em julgamento realizado no último dia 19, houve a anulação de todos os votos recebidos por candidatos do Republicanos em Ibatiba, nas eleições de 2020. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), então, realizou uma recontagem dos votos, para recalcular os quocientes eleitoral e partidário no município. Na época, Geilson Dias Tomaz (Cidadania) recebeu 409 votos, Fábio Ambrozio Nascimento Trindade (PSB) teve 383 votos, enquanto Marcus Rodrigo Amorim Florindo (PMN) ficou com 362.

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A cassação

Marcus Rodrigo Amorim Florindo, um dos novos vereadores nomeados, foi quem moveu a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo que denunciou a fraude à cota de gênero, juntamente com os diretórios municipais do Partido da Mobilização Nacional (PMN), Podemos e Partido Progressistas (PP) em Ibatiba.
Na ação inicial apresentada ao TSE, os requerentes citam que, após a lista de candidatos a vereador ter sido apresentada pelo Republicanos de Ibatiba em 2020, no dia 29 de outubro, uma das candidatas decidiu renunciar, desfalcando a chapa proporcional do partido em uma vaga feminina.
Em decisão no último dia 19 de abril, o TSE declarou nulos os votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do Republicanos em Ibatiba no pleito de 2020 e a desconstituição dos diplomas dos candidatos do partido.
De acordo com o TRE-ES, a diplomação dos novos nomes acontecerá na próxima quinta-feira (2) e a posse dos novos vereadores ficará sob responsabilidade da Câmara Municipal. A Casa de Leis foi procurada para mais informações sobre a data da posse, mas não retornou até a publicação do texto.

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