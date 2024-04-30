TRE-ES faz recontagem de votos e define novos vereadores de Ibatiba

Plenário da Câmara de Ibatiba Crédito: Câmara de Ibatiba

A cerimônia de reprocessamento dos votos foi realizada na segunda-feira (29), na sede do cartório da 10ª Zona Eleitoral. Os novos nomes irão substituir os vereadores eleitos pelo Republicanos no município em 2020: Fernando Vieira de Souza, Jorcy Miranda Sangi e Elias Cândido da Silveira, alvos de uma ação que apontou que a legenda descumpriu os parâmetros mínimos de candidaturas femininas no último pleito municipal.

Após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , em julgamento realizado no último dia 19, houve a anulação de todos os votos recebidos por candidatos do Republicanos em Ibatiba, nas eleições de 2020. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), então, realizou uma recontagem dos votos, para recalcular os quocientes eleitoral e partidário no município. Na época, Geilson Dias Tomaz (Cidadania) recebeu 409 votos, Fábio Ambrozio Nascimento Trindade (PSB) teve 383 votos, enquanto Marcus Rodrigo Amorim Florindo (PMN) ficou com 362.

A cassação

Marcus Rodrigo Amorim Florindo, um dos novos vereadores nomeados, foi quem moveu a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo que denunciou a fraude à cota de gênero, juntamente com os diretórios municipais do Partido da Mobilização Nacional (PMN), Podemos e Partido Progressistas (PP) em Ibatiba.

Na ação inicial apresentada ao TSE, os requerentes citam que, após a lista de candidatos a vereador ter sido apresentada pelo Republicanos de Ibatiba em 2020, no dia 29 de outubro, uma das candidatas decidiu renunciar, desfalcando a chapa proporcional do partido em uma vaga feminina.

Em decisão no último dia 19 de abril, o TSE declarou nulos os votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do Republicanos em Ibatiba no pleito de 2020 e a desconstituição dos diplomas dos candidatos do partido.