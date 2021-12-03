Valdir Maciel (Podemos) vai ser substituído por Johnatan Depollo (Podemos) na Câmara de Linhares. Crédito: Redes sociais | Reprodução

Your browser does not support the audio element. TRE determina posse de novo vereador em Linhares após parlamentar ser cassado

O novo vereador, mais conhecido pelo nome de urna Johnatan Maravilha (Podemos) foi escolhido, de acordo com o TRE-ES, por recontagem de votos. A posse deve ser feita em sessão plenária, conforme o regimento interno da Câmara, mas ainda sem data definida.

MANDATO CASSADO

Valdir Maciel foi eleito com 1.529 votos, mas, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, o parlamentar prometeu R$ 80 a eleitores que optassem por ele nas urnas.

Em julho, o TRE-ES julgou o recurso. Por unanimidade, os magistrados confirmaram, por sete votos a zero, a decisão que determinou a cassação do mandato do vereador. Valdir Maciel deixou o cargo assim que a decisão foi publicada.

O OUTRO LADO

Em julho, o advogado de defesa de Maciel, Lessandro Fereguetti, manifestou-se durante a sessão de julgamento, que decidiu pela cassação do mandato, e argumentou que as provas apresentadas eram frágeis e exclusivamente testemunhais, o que ele classificou como "puro achismo".

"Não existe prova robusta para comprovar as acusações", afirmou o advogado.