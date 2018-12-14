TRE decide rejeitar as contas de campanha de Sérgio Vidigal

Sérgio Vidigal é presidente estadual do PDT e deputado federal Crédito: Gabriel Lordêllo

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) decidiu, na noite de ontem, por unanimidade, rejeitar a prestação de contas de campanha do deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), reeleito para o cargo nas eleições deste ano.

A Justiça Eleitoral considerou que o candidato deixou pendências como a falta de documentação obrigatória, gastos acima do comprovado, indefinição do montante utilizado na campanha, omissão de receitas e descumprimento do prazo para apresentar a prestação de contas.

Além disso, o pedetista não teria comprovado o recolhimento da sobra financeira do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional.

O deputado informou que arrecadou R$ 903,5 mil, e teve despesas de R$ 1,4 milhão, gerando dívida de campanha, mas sem apresentar os documentos relativos à assunção dessas dívidas.

A decisão foi tomada com base em um parecer da Coordenadoria de Controle Interno, responsável pelo exame técnico das contas de campanha. No decorrer do processo, no dia 3 de dezembro, a manifestação da área técnica foi apresentada à defesa de Vidigal, dando-lhe a oportunidade de corrigir algumas falhas detectadas nas contas. No entanto, segundo a Coordenadoria, o candidato sanou parcialmente as pendências.

O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela desaprovação das contas, e requereu pena é de recolhimento de R$ 100,5 mil para o Tesouro Nacional, que referem-se aos valores do Fundo Especial de Campanha cuja utilização não foi comprovada, e a devolução de R$ 10.345,00 para o Fundo Partidário. Vidigal ainda pode ser diplomado.

Para que tenha a posse impedida, o Ministério Público Eleitoral deverá apresentar uma ação de impugnação da posse.

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