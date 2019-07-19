Pautas polêmicas

Transparência Capixaba faz críticas a projetos da Assembleia e do MPES

Entidade propõe que o governador vete o projeto que cria 307 cargos comissionados no Ministério Público e que o Legislativo revise a decisão de retirar a obrigatoriedade de apresentação dos relatórios de atividades dos assessores externos

Publicado em 19 de julho de 2019 às 00:06 - Atualizado há 6 anos

Deputados estaduais aprovaram vários projetos antes do recesso parlamentar Crédito: Tati Beling/Ales

Na última terça-feira (16), os deputados estaduais aprovaram as propostas em regime de urgência, às vésperas do recesso parlamentar - que teve início nesta quinta.

Para a Transparência Capixaba, os textos "vão contra o devido zelo com a coisa pública e o anseio da população por uma representação política ética e comprometida com o sacrifício da sociedade brasileira que sofre com elevadas cargas tributárias, redução de orçamento para fins sociais e incertezas quanto ao momento econômico do país".

Os parlamentares deram aval a 307 novos cargos comissionados para o MPES e também ao pagamento de 13º de auxílio-alimentação para servidores da instituição. Para valer, os textos precisam da sanção do governador. Sobre o benefício, Casagrande já afirmou que será vetado. Já o outro, dos comissionados, ainda será estudado pelo chefe do Executivo estadual.

Além do veto, a Transparência Capixaba indica a realização de um "estudo objetivo sobre a necessidade de cargos no Ministério Público, a serem, posteriormente, criados e providos por concurso público".

Os deputados estaduais também aprovaram uma resolução da Mesa Diretora da própria Assembleia que retira a obrigatoriedade de apresentação de relatórios de atividade por parte de servidores que atuam fora do prédio do Legislativo estadual. O texto já está valendo.

"A própria Assembleia Legislativa, que também deveria ser a guardiã dos preceitos legais da Administração Pública, atenta contra esses princípios ao propor a flexibilização do controle social sobre os assessores parlamentares, cargos de livre indicação dos deputados", afirma, na nota, a Transparência Capixaba.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

Deputados capixabas votam projetos que contrariam a boa prática governamental e diminuem a transparência pública

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em mais uma demonstração triste de descaso com a transparência pública e com a responsabilidade fiscal, apresentou e aprovou, no "apagar das luzes" - às vésperas do recesso legislativo - projetos de lei que vão contra o devido zelo com a coisa pública e o anseio da população por uma representação política ética e comprometida com o sacrifício da sociedade brasileira que sofre com elevadas cargas tributárias, redução de orçamento para fins sociais e incertezas quanto ao momento econômico do país.

Em regime de urgência, sem o devido debate e planejamento, aprovou a criação de 307 cargos comissionados no Ministério Público do ES. Em que pese a necessidade de funcionamento dessa importante instituição, cuja demanda da sociedade é elevada e o serviço prestado é complexo, questiona-se a forma da contratação. O número elevado de servidores comissionados, que passa a superar o número de servidores efetivos contratados por concurso público, que é a forma privilegiada de acesso aos cargos públicos, como, aliás, rege a nossa Constituição, não é uma demanda recente, portanto, a urgência nesse tipo de contratação demonstra falha de planejamento e gestão do Órgão que deve zelar pelo rigoroso cumprimento da lei.

A própria Assembleia Legislativa, que também deveria ser a guardiã dos preceitos legais da Administração Pública, atenta contra esses princípios ao propor a flexibilização do controle social sobre os assessores parlamentares, cargos de livre indicação dos deputados. A casa de leis já havia falhado neste ano, ao retirar de seu código de representação parlamentar a exigência de um número máximo de assessores para trabalhos externos. Agora, também sem o devido debate, decide extinguir a necessidade da publicação dos relatórios de atividades dos servidores que executam trabalhos externos, abrindo assim precedentes arriscados para a contratação de servidores fantasmas e outros tipos de desvios que, lamentavelmente, se tornaram comuns em escândalos de corrupção no Brasil.

Diante do exposto e, após várias manifestações públicas de nossa Organização na imprensa local sobre o assunto, a Transparência Capixaba - Organização Não Governamental sem fins econômicos, com foco no combate a corrupção e no fortalecimento da democracia - vem a público reforçar seu posicionamento e propor:

1) O veto do governador ao projeto de lei, diante da evidente inconstitucionalidade da proposição.

2) Um estudo objetivo sobre a necessidade de cargos no Ministério Público, a serem, posteriormente, criados e providos por concurso público.

3) O efetivo planejamento das necessidades funcionais dos órgãos e poderes em bases decenais.

4) A revisão da proposta de extinguir a necessidade de divulgação dos relatórios de atividades dos assessores parlamentares que atuam fora do gabinete.

Vitória, 18 de Julho de 2019,

Transparência Capixaba

"Contra a corrupção, a favor do Espírito Santo."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta