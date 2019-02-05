Home
>
Política
>
Theodorico pede para sair de comissão e se declara independente

Theodorico pede para sair de comissão e se declara independente

O deputado do DEM, que havia sido alocado apenas na comissão de Cidadania, segue isolado dos demais que apoiaram a reeleição do presidente Erick Musso (PRB)