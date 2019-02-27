Terceiro reajuste em benefícios no TJES em menos de uma semana

Fachada do Tribunal de Justiça Crédito: Marcelo Prest

Os servidores do Poder Judiciário tiveram dois novos reajustes publicados nesta terça-feira (26). O auxílio-alimentação e o auxílio-saúde receberam aumento, e o acréscimo será pago com valores retroativos a janeiro. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) não informou o impacto financeiro das medidas.

Na quarta-feira passada, o TJES aprovou 5% de aumento no auxílio-creche a 289 servidores. Isso além dos 5% de reajuste salarial, pago a todos no mês passado. Magistrados não foram contemplados por esses aumentos. Eles já receberam, no entanto, 16,38% de reajuste salarial também em janeiro. Já são três os reajustes em benefícios concedidos em menos de uma semana.Isso além dos 5% de reajuste salarial, pago a todos no mês passado. Magistrados não foram contemplados por esses aumentos. Eles já receberam, no entanto, 16,38% de reajuste salarial também em janeiro.

O auxílio-alimentação dos servidores vai ter um acréscimo de 12,93%. O valor pago por vale, que era de R$ 48,09 desde 2017, sobe para R$ 54,31. Considerando os 22 dias úteis, o valor mensal vai passar de R$ 1.057,98 para R$ 1.194,82.

Já o auxílio-saúde vai receber reajuste de 10%. Os últimos aumentos haviam sido de 7%, em junho de 2018, e de 9,7% em novembro de 2017. Esse benefício é pago em forma de ressarcimento das despesas dos servidores com planos de saúde. O valor varia de acordo com a idade do servidor, sendo que o máximo pago era de R$ 1.136,23 para aqueles acima de 59 anos. Agora, o valor máximo é de R$ 1.249,85.

De acordo com cálculos feitos pela reportagem com dados disponíveis no Portal da Transparência, o reajuste no auxílio-alimentação vai significar, sozinho, um gasto extra de R$ 5,46 milhões por ano. O número leva em conta os 3.328 servidores ativos em janeiro de 2018, e a diferença de R$ 136,84 por mês, que será paga para cada um deles.

O TJES foi procurado para detalhar o impacto de todas as medidas para o caixa, mas, assim como na ocasião do reajuste do auxílio-creche, não divulgou os números, e informou por nota: “Estamos aguardando retorno do setor responsável”.

PLEITO

Em janeiro, os representantes do Sindicato estiveram reunidos com o presidente do TJES, Sérgio Gama, e juízes assessores para pleitear esses reajustes.

A presidente do Sindijudiciário, Adda Lobato, requereu que o auxílio-alimentação recebesse um aumento de 13%, para haver a equiparação com o Ministério Público, embora, pela lei, o reajuste seja conforme o IGPM, que ficou em 7,55%. “São conquistas importantes para a categoria”, afirmou, por nota.

ENTENDA

Reajuste nos salários

Em janeiro, o TJES concedeu reajuste de 5% nos salários dos servidores. O aumento era referente à terceira e última parcela de 15% de uma recomposição salarial que começou em 2015. Por conta da crise fiscal do TJES, as parcelas de 2016 e 2017 foram adiadas para 2018 e 2019.

Reajuste no auxílio-creche

Na última quarta-feira foi publicado o aumento de 5% no auxílio-creche. Hoje ele é pago a 289 servidores, reembolsando até R$ 577,50 das mensalidades de filhos entre 6 meses e 6 anos.

Auxílio-alimentação

Pago a todos os servidores, houve aumento de 12,93% e será de R$ 1.194,82 por mês.

Auxílio-saúde