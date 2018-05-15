Temer usa slogan de JK para comemoração de dois anos de governo

Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

No aniversário de dois anos de afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff do cargo e do início de sua gestão, o presidente Michel Temer divulgará uma cartilha que poderá ser usada na campanha eleitoral: mostrará avanços na sua gestão, com gráficos comparativos, especialmente, aos seis anos da gestão da petista.

Com uma avaliação negativa de 71,2% dos eleitores, de acordo com a pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta segunda-feira, Temer fará uma grande cerimônia na tarde de terça-feira, com o slogan principal O Brasil voltou. A cartilha terá como palavra-chave o verbo Avançar, com uma pessoa fazendo o V com os dedos, simbolizando também dois anos de governo.

TEMER





Mas o slogan para o evento acabou mobilizando  e dividindo  a equipe do Palácio do Planalto e o marqueteiro Elsinho Mouco. Os materiais em preparação no Planalto falavam apenas no slogan O Brasil voltou. Mas alguns convites foram feitos com a inscrição de O Brasil voltou; 20 anos em dois, como era defendido pelo marqueteiro.

A ideia do slogan era fazer referência ao Plano de Metas, do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que falava em 50 anos em cinco. Nas redes sociais, no entanto, simpatizantes do PT e da ex-presidente Dilma ironizaram a peça, dizendo que Temer fez o Brasil voltar 20 anos em dois.

Ainda construindo um caminho para o PMDB na eleição de outubro, Temer quer turbinar as ações de sua gestão, mesmo com os problemas enfrentados nesse período. Temer se viu obrigado a mobilizar a base, com cargos e vantagens a parlamentares, para escapar das denúncias formuladas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e barradas pela Câmara.