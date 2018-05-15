Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aniversário

Temer usa slogan de JK para comemoração de dois anos de governo

'O Brasil voltou; 20 anos em dois' chegou a ser impresso, antes de o Planalto desistir

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 00:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 00:58
Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
No aniversário de dois anos de afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff do cargo e do início de sua gestão, o presidente Michel Temer divulgará uma cartilha que poderá ser usada na campanha eleitoral: mostrará avanços na sua gestão, com gráficos comparativos, especialmente, aos seis anos da gestão da petista.
Com uma avaliação negativa de 71,2% dos eleitores, de acordo com a pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta segunda-feira, Temer fará uma grande cerimônia na tarde de terça-feira, com o slogan principal O Brasil voltou. A cartilha terá como palavra-chave o verbo Avançar, com uma pessoa fazendo o V com os dedos, simbolizando também dois anos de governo.
TEMER
 
Mas o slogan para o evento acabou mobilizando  e dividindo  a equipe do Palácio do Planalto e o marqueteiro Elsinho Mouco. Os materiais em preparação no Planalto falavam apenas no slogan O Brasil voltou. Mas alguns convites foram feitos com a inscrição de O Brasil voltou; 20 anos em dois, como era defendido pelo marqueteiro.
A ideia do slogan era fazer referência ao Plano de Metas, do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que falava em 50 anos em cinco. Nas redes sociais, no entanto, simpatizantes do PT e da ex-presidente Dilma ironizaram a peça, dizendo que Temer fez o Brasil voltar 20 anos em dois.
Ainda construindo um caminho para o PMDB na eleição de outubro, Temer quer turbinar as ações de sua gestão, mesmo com os problemas enfrentados nesse período. Temer se viu obrigado a mobilizar a base, com cargos e vantagens a parlamentares, para escapar das denúncias formuladas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e barradas pela Câmara.
Pré-candidato do PMDB, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles foi chamado para a cerimônia, assim como outros ex-ministros. Na campanha, Temer incluiu a conclusão de trecho da transposição do Rio São Francisco, o controle da inflação e a retomada do crescimento econômico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados