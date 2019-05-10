Home
Temer tem padrão muito acima da média da vida brasileira, diz juíza

Caroline Figueiredo, da 7.ª Vara Federal do Rio, negou nesta quinta, 9, liberação de valores solicitada em abril pelo ex-presidente que alegou despesas, em média, de R$ 96.766,31