Home
>
Política
>
Temer é réu por mala de R$ 500 mil da JBS

Temer é réu por mala de R$ 500 mil da JBS

Juiz Rodrigo Parente Paiva acolheu pedido da Procuradoria da República e abriu ação penal por corrupção passiva contra o ex-presidente, pelo caso envolvendo suposta propina do grupo