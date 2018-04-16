Temer é o presidenciável mais rejeitado pelos eleitores do Estado

O presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/ABR/Arquivo

"Em quem você não votaria em nenhuma hipótese para presidente da República?" Para 338 dos 800 eleitores entrevistados pelo Instituto Futura, a resposta para essa pergunta, hoje, é o nome do presidente Michel Temer (PMDB). Caso decida investir na disputa no pleito de 2018, o peemedebista terá que enfrentar uma rejeição de 42,3% do eleitorado no Espírito Santo.

Este é o maior percentual de rejeição entre todos os presidenciáveis, ultrapassando a do ex-presidente de Lula (PT), citado por 31,3% dos eleitores. O terceiro mais rejeitado é Fernando Collor (PTC), com 18,5%.

A maior rejeição de Temer é percebida entre os mais ricos, já que 45,3% dos eleitores de classe A/B disseram não votar nele. Do mesmo modo, o presidente encontra maior resistência entre o público dos 35 aos 44 anos (49,4% dizem não votar nele).