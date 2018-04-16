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Pesquisa Futura

Temer é o presidenciável mais rejeitado pelos eleitores do Estado

Levantamento perguntou em quem o eleitor não votaria em nenhuma hipótese para presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 18:08

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 18:08

O presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/ABR/Arquivo
"Em quem você não votaria em nenhuma hipótese para presidente da República?" Para 338 dos 800 eleitores entrevistados pelo Instituto Futura, a resposta para essa pergunta, hoje, é o nome do presidente Michel Temer (PMDB). Caso decida investir na disputa no pleito de 2018, o peemedebista terá que enfrentar uma rejeição de 42,3% do eleitorado no Espírito Santo.
> Mesmo na prisão, Lula lidera com 29,4% no ES
> No ES, mais pobres preferem Lula, e mais ricos, Bolsonaro
Este é o maior percentual de rejeição entre todos os presidenciáveis, ultrapassando a do ex-presidente de Lula (PT), citado por 31,3% dos eleitores. O terceiro mais rejeitado é Fernando Collor (PTC), com 18,5%.
A maior rejeição de Temer é percebida entre os mais ricos, já que 45,3% dos eleitores de classe A/B disseram não votar nele. Do mesmo modo, o presidente encontra maior resistência entre o público dos 35 aos 44 anos (49,4% dizem não votar nele).
Quanto ao desempenho no mandato, Temer é considerado ruim ou péssimo por 73,3% das pessoas. Ele tem apenas 5,8% de aprovação. Esse é o percentual dos que o consideram bom ou ótimo. Outros 19,5% o avaliam como regular.

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