Temer diz que Janot é "mentiroso contumaz e desmemoriado"

O ex Procurador-Geral da República confessou que chegou a ir armado para uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) com a intenção de matar Gilmar a tiros