TCE-ES gasta R$ 159,6 mil para levar servidores a evento no Sul

Tribunal de Contas Crédito: Vitor Jubini | GZ

Vinte e oito servidores e quatro conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) viajaram na semana do feriadão de 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, para participar do primeiro Congresso Internacional de Tribunais de Contas, em Foz do Iguaçu, no Sul do país. A viagem custou aos cofres da instituição R$ 159,6 mil.

Segundo o órgão, o evento, que aconteceu em um resort entre os dias 11 e 14 deste mês, faz parte do calendário de capacitação e está previsto em seu planejamento orçamentário.

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Em nota enviada à reportagem, o TCE-ES afirmou que quatro artigos de servidores foram apresentados durante o evento. "Ao final do evento, dois auditores da Corte capixaba foram premiados com o primeiro e segundo lugares. Maior evento sobre fiscalização e controle externo do país, o Congresso Internacional de TCs é oportunidade para troca de experiências e boas práticas entre as Cortes", diz a nota.