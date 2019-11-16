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Congresso

TCE-ES gasta R$ 159,6 mil para levar servidores a evento no Sul

Ao todo, 32 pessoas do órgão participaram do encontro, que aconteceu em um resort, em Foz do Iguaçu, na semana do feriadão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2019 às 19:49

Publicado em 16 de Novembro de 2019 às 19:49

Tribunal de Contas Crédito: Vitor Jubini | GZ
Vinte e oito servidores e quatro conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) viajaram na semana do feriadão de 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, para participar do primeiro Congresso Internacional de Tribunais de Contas, em Foz do Iguaçu, no Sul do país.  A viagem custou aos cofres da instituição R$ 159,6 mil. 
Segundo o órgão, o evento, que aconteceu em um resort entre os dias 11 e 14 deste mês, faz parte do calendário de capacitação e está previsto em seu planejamento orçamentário. 

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Em nota enviada à reportagem, o TCE-ES afirmou que quatro artigos de servidores foram apresentados durante o evento. "Ao final do evento, dois auditores da Corte capixaba foram premiados com o primeiro e segundo lugares. Maior evento sobre fiscalização e controle externo do país, o Congresso Internacional de TCs é oportunidade para troca de experiências e boas práticas entre as Cortes", diz a nota. 
O órgão afirmou ainda que o critério de seleção dos servidores que compareceram ao congresso se dá de acordo com as necessidades de participação nas discussões e agendas da programação técnica do evento. 

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