Home
>
Política
>
Supremo recebe delação de ex-presidente da OAS que implica Lula

Supremo recebe delação de ex-presidente da OAS que implica Lula

Nos depoimentos, o empresário acusa políticos, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de recebimento de propinas e de doações de campanha por meio de caixa dois