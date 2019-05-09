Home
>
Política
>
Suplente toma posse na Câmara de Vereadores de Linhares

Suplente toma posse na Câmara de Vereadores de Linhares

Pâmela Gonçalves Maia tomou posse na tarde desta quinta-feira no lugar de Rosinha Guerreira, que foi novamente afastada do cargo pela Justiça