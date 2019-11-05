STF revoga afastamento de auditores da Receita em Vitória

Alexandre de Moraes, ministro do STF Crédito: Nelson Jr / SCO / STF

A portaria que confirmou o retorno dos auditores aos cargos foi publicada nesta terça-feira (5) no Diário Oficial da União (DOU). Na decisão, Alexandre de Moraes autorizou o retorno por entender que os servidores foram ouvidos no processo e não há mais motivos para manutenção da decisão. As informações são da Agência Brasil.

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Em agosto, ao suspender a investigação, Moraes afirmou que há graves indícios de ilegalidades na investigação e "direcionamento das apurações em andamento", que era realizada pela Equipe Especial de Fraudes (EEF), especializada na investigação de autoridades, entre elas, ministros da Corte.

Em fevereiro deste ano, a Receita negou que o ministro do STF Gilmar Mendes e sua esposa, Guiomar Mendes, sejam investigados pelo órgão. A manifestação foi divulgada após a imprensa divulgar que o casal seria citado em uma apuração preliminar de "possíveis fraudes de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência". Reportagens também afirmaram que a esposa do ministro presidente do STF, Dias Toffoli, Roberta Rangel, também seria alvo do Fisco.