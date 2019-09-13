Home
>
Política
>
STF nega recurso e mantém condenação do senador Acir Gurgacz

STF nega recurso e mantém condenação do senador Acir Gurgacz

Acir foi condenado por crimes contra o sistema financeiro. A pena a ser cumprida é de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto