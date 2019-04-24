Home
Sobre Mourão, Carlos diz que não está reclamando no Twitter: 'São fatos'

'Lembro que não estou reclamando do vice só agora. São apenas informações! Não ataco ninguém', diz o filho do presidente Jair Bolsonaro