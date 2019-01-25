Home
>
Política
>
Só Majeski e Theodorico não apoiam Erick Musso para a presidência

Só Majeski e Theodorico não apoiam Erick Musso para a presidência

Socialista pretende votar contra a chapa única para o comando da Assembleia Legislativa e demista diz desconhecer lista de assinaturas com endossos ao atual presidente