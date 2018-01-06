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Eleições

Só cinco vereadores de Vitória estão fora da disputa eleitoral

Eleitos há pouco mais de um ano, parlamentares planejam corrida à Assembleia ou à Câmara Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 02:43

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 02:43

Câmara de Vitória poderá ganhar nova configuração política: maioria dos vereadores vai disputar eleição Crédito: Carlos Alberto Silva
Se depender da intenção dos vereadores de Vitória, a composição da Câmara Municipal será bastante diferente a partir de 2019. Dos 15 parlamentares que ocupam o Legislativo da Capital, 10 manifestaram interesse em disputar em outubro ou a uma das 30 vagas na Assembleia Legislativa do Estado ou a uma das 10 cadeiras destinadas ao Espírito Santo na Câmara Federal.
Entre os 10 vereadores, três já deram como certa a candidatura: Max da Mata (PDT) como deputado estadual, Neuzinha de Oliveira (PSDB), também deputada estadual e Leonil (PPS) como deputado federal. Outros sete parlamentares demonstraram o desejo de se candidatar, mas aguardam o veredicto de seus partidos. São eles: Vinícius Simões (PPS), Wanderson Marinho (PSC), Davi Esmael (PSB), Luiz Paulo Amorim (PV), Dalto Neves (PTB), Denninho Silva (PPS) e Sandro Parrini (PDT) .
Já está decidido. Vou disputar uma vaga para deputado estadual. Seria uma oportunidade de levar para a Assembleia oxigenação e renovação, disse Max da Mata.
O vereador está em sua terceira legislatura consecutiva, onde revezou em cargos de secretário na Prefeitura de Vitória e governo do Estado.
Entre os seus cinco mandatos na Câmara de Vitória, Neuzinha tentou vaga na Assembleia uma única vez. Foi em 2002, porém, a tucana não conseguiu se eleger.
Estou aqui para ser candidata, não para ser laranja de ninguém. Vou andar, pedir, não vou para fazer graça. Tenho o apoio do partido, garante.
Leonil, entre os três que confirmaram candidatura, é o único em primeiro mandato que tentará a Câmara Federal. O vereador, em entrevista à coluna Vitor Vogas em dezembro, disse ser a aposta do PPS para o legislativo em Brasília, sinalização que também foi confirmada por sua assessoria nesta sexta-feira (05).
Sem ter a candidatura confirmada, mas também em seu primeiro mandato, Dalto Neves disse não temer eventuais críticas que possam surgir caso se candidate de fato a um outro cargo em tão pouco tempo.
Existe a possibilidade de me candidatar para deputado estadual, fico dependendo do partido, mas não tenho medo de críticas. Poderei contribuir ainda mais, disse.
GANDINI
A candidatura do secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Vitória, Fabrício Gandini (PPS), já é certa. Para isso ele terá que se descompatibilizar do posto do Executivo para a disputa. Sua volta à Câmara está prevista para abril, onde ele está em seu terceiro mandato.

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