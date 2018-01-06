Só cinco vereadores de Vitória estão fora da disputa eleitoral

Câmara de Vitória poderá ganhar nova configuração política: maioria dos vereadores vai disputar eleição Crédito: Carlos Alberto Silva

Se depender da intenção dos vereadores de Vitória, a composição da Câmara Municipal será bastante diferente a partir de 2019. Dos 15 parlamentares que ocupam o Legislativo da Capital, 10 manifestaram interesse em disputar em outubro ou a uma das 30 vagas na Assembleia Legislativa do Estado ou a uma das 10 cadeiras destinadas ao Espírito Santo na Câmara Federal.

Entre os 10 vereadores, três já deram como certa a candidatura: Max da Mata (PDT) como deputado estadual, Neuzinha de Oliveira (PSDB), também deputada estadual e Leonil (PPS) como deputado federal. Outros sete parlamentares demonstraram o desejo de se candidatar, mas aguardam o veredicto de seus partidos. São eles: Vinícius Simões (PPS), Wanderson Marinho (PSC), Davi Esmael (PSB), Luiz Paulo Amorim (PV), Dalto Neves (PTB), Denninho Silva (PPS) e Sandro Parrini (PDT) .

Já está decidido. Vou disputar uma vaga para deputado estadual. Seria uma oportunidade de levar para a Assembleia oxigenação e renovação, disse Max da Mata.

O vereador está em sua terceira legislatura consecutiva, onde revezou em cargos de secretário na Prefeitura de Vitória e governo do Estado.

Entre os seus cinco mandatos na Câmara de Vitória, Neuzinha tentou vaga na Assembleia uma única vez. Foi em 2002, porém, a tucana não conseguiu se eleger.

Estou aqui para ser candidata, não para ser laranja de ninguém. Vou andar, pedir, não vou para fazer graça. Tenho o apoio do partido, garante.

Leonil, entre os três que confirmaram candidatura, é o único em primeiro mandato que tentará a Câmara Federal. O vereador, em entrevista à coluna Vitor Vogas em dezembro, disse ser a aposta do PPS para o legislativo em Brasília, sinalização que também foi confirmada por sua assessoria nesta sexta-feira (05).

Sem ter a candidatura confirmada, mas também em seu primeiro mandato, Dalto Neves disse não temer eventuais críticas que possam surgir caso se candidate de fato a um outro cargo em tão pouco tempo.

Existe a possibilidade de me candidatar para deputado estadual, fico dependendo do partido, mas não tenho medo de críticas. Poderei contribuir ainda mais, disse.

GANDINI