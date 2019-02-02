Home
Sessão do Senado é suspensa e escolha fica para este sábado (02)

A presidência interina da Mesa passará do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) para o senador mais idoso da casa, José Maranhão (MDB-PB)