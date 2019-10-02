Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia do servidor

Servidores do governo do ES vão ter "feriadão" no fim do mês

Decreto do governador Renato Casagrande (PSB), publicado nesta quarta-feira (02), concede ponto facultativo aos servidores do Poder Executivo do Estado no próximo dia 28

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 13:02

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

02 out 2019 às 13:02
Palácio Anchieta, sede do governo do Estado do Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | A Gazeta
O servidor público do governo do Espírito Santo terá um "feriado prolongado" no fim do mês de outubro. Em decreto publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (2), o governador Renato Casagrande (PSB) concedeu ponto facultativo aos trabalhadores do Estado. A data é celebrada no dia 28 de outubro e, neste ano, cai numa segunda-feira, fazendo com que o final de semana seja prolongado para os servidores do Poder Executivo estadual.
O ponto facultativo, contudo, não se aplicará aos profissionais que trabalham em regime de escala ou que não admitem paralisação, inclusive o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo, o Hemoes.

O DIA DO SERVIDOR

A data, celebrada anualmente no dia 28 de outubro, é destinada para o profissional que atue nas diversas áreas do poder público, como escritórios, escolas, entre outros, independentemente de ser um profissional efetivo ou comissionado (de livre indicação).
O Dia do Servidor Público surgiu através do Conselho Federal do Serviço Público Civil, homenageando a criação das leis que regem os direitos e os deveres dos servidores públicos - Decreto Lei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939. O artigo 236 da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determina que 28 de outubro é oficialmente o Dia do Servidor Público no Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados