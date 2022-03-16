Uma servidora da Prefeitura de São Mateus que trabalhava no setor de compras e licitações afirmou para a Polícia Federal que recebia bilhetes com os nomes das empresas que deveriam ser convidadas a participar de certames com o município.

Your browser does not support the audio element. Servidora que denunciou esquema em São Mateus recebia instrução por bilhete

Segundo ela, os recados, escritos em post-its, eram entregues pela chefe de gabinete Luana Palombo, apontada como braço direito do prefeito Daniel da Açaí (sem partido) no esquema de fraudes. Após detalhar como o grupo agia, a servidora foi exonerada do cargo.

Bilhetes cuja autoria é atribuída a chefe de gabinete; papéis trazem nomes de empresas a serem consultadas para contratos Crédito: Reprodução/Denúncia MPF

De acordo com a funcionária, a chefe de gabinete Luana Palombo indicava as empresas onde ela deveria buscar orçamentos para contratos com dispensa de licitação. Um deles envolveu a compra de cestas básicas e kit merenda no município para o enfrentamento da Covid-19.

Segundo a servidora, ela recebeu bilhetes com e-mails de pessoas que deveriam ser consultadas para o certame. "Com esse bilhete, vieram a anotação "KIT MERENDA" e o que deveria conter no kit", relatou em depoimento.

A servidora ainda revelou que o termo de referência da contratação de cestas básicas foi trocado, mas ela não soube explicar o motivo. O quantitativo original de 53 mil foi suprimido para 18 mil.

Os contratos utilizaram recursos do Ministério da Educação e, segundo a Polícia Federal, foram firmados sob um esquema de “cartas marcadas”.

EMPRESA CARIMBADA EM EVENTO COM BOLSONARO

Prefeito Daniel da Açaí ao lado de Bolsonaro, que visitou São Mateus em junho passado Crédito: Divulgação

A empresa contratada para fornecer um túnel e um tablado, no valor de R$ 17 mil, foi a Massete, cujo proprietário é Gustavo Massete, denunciado pelo MPF e apontado como um dos integrantes da organização criminosa.

De acordo com a servidora, a locação de estruturas (temporárias) vinham com uma anotação "URGENTE" e uma referência à Covid-19 e se deram por dispensa de licitação. Para esses contratos, "a empresa sempre foi a Massete", disse em depoimento.

FUNCIONÁRIA EXONERADA

Após prestar depoimento à Polícia Federal, revelando detalhes de como a organização criminosa agia para direcionar contratos com dispensa de licitação, a servidora foi exonerada do cargo.

A exoneração foi feita assim que Daniel da Açaí retomou o comando da prefeitura, em dezembro, depois de ficar preso e afastado pela Justiça. Outras 300 pessoas também foram dispensadas

Para o MPF, a atitude foi uma forma de retaliação à funcionária e outros servidores que "prestaram depoimento com relatos inegavelmente desfavoráveis ao prefeito e à organização criminosa que ele chefia". O órgão pediu um novo afastamento de Daniel, por tentar interferir no trabalho de investigação.

"Há, portanto, indícios de que utilizou a máquina pública mais uma vez para retaliar referidos servidores e, ao mesmo interferir no contexto probatório até aqui produzido", diz trecho da denúncia do MPF.

O QUE ACONTECE AGORA?

Além de Daniel, outras 12 pessoas foram denunciadas por associação criminosa. Caso a Justiça acolha a denúncia, essas pessoas viram rés.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a defesa de Daniel da Açaí, representada pelo advogado Altamiro Thadeu Sobreiro, disse que tem confiança na inocência do prefeito e que isso será provado na Justiça. Em relação à denúncia apresentada pelo MPF, Sobreiro afirmou acreditar que não será recebida.