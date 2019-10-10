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Ministro de Bolsonaro

Sergio Moro virá ao Espírito Santo ainda em outubro

Ministro da Justiça tem agendas previstas para o próximo dia 29. O ex-juiz federal deverá ir a Cariacica, cidade que integra o programa "Em frente, Brasil", e vai acompanhar ações da Força Nacional
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

10 out 2019 às 15:37

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 15:37

Sergio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública Crédito: Marcelo Camargo /Agência Brasil
Sergio virá ao Espírito Santo Ainda em outubro
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, deverá vir ao Espírito Santo para cumprir agendas ainda neste mês de outubro. Será a primeira vez do ex-juiz federal em terras capixabas, ao menos desde que entrou para o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro (PSL).
Os compromissos ainda estão sendo definidos, mas a data prevista é o dia 29, uma terça-feira. Na agenda de Moro, estará uma visita a Cariacica, um dos cinco municípios do país onde seu ministério implantou o projeto-piloto do programa "Em frente, Brasil".

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Uma das ações do programa é o envio de tropas da Força Nacional para a cidade da Região Metropolitana da Grande Vitória.
Além de uma passagem por Cariacica, também está sendo articulada uma visita de Sergio Moro ao governador Renato Casagrande (PSB). O ministro deverá ser apresentado ao programa Estado Presente, do governo do Estado, em uma reunião a ser marcada para a chamada sala de decisões do Poder Executivo, no Palácio da Fonte Grande, Vitória.
O ministério ainda não confirmou a viagem, mas as articulações para a recepção a Moro já mobilizam equipes do governo do Estado e da Prefeitura de Cariacica.

POLÊMICA

Caso a visita seja concretizada, ela ocorrerá pouco depois de polêmicas sobre a atuação da Força Nacional em Cariacica. Na última quinta-feira (03), o presidente Bolsonaro ameaçou retirar a tropa da cidade se os agentes fossem expostos em um disque-denúncia por meio do qual a população poderia denunciar eventuais abusos de autoridade.
O prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), explicou que o canal 162, do disque-denúncia, existe desde 2017. A população pode, sim, relatar possíveis abusos por meio do telefone, mas ele não foi criado com a finalidade de fiscalizar a atuação da Força Nacional.

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