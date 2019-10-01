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Força Nacional: moradores relatam mais segurança em Cariacica

No primeiro mês de atuação da tropa, moradores de bairros que contam com ações dos agentes afirmam ter sensação de redução na criminalidade

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 15:22

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

01 out 2019 às 15:22
Força Nacional atuando em Cariacica Crédito: José Carlos Schaeffer
Moradores de bairros contemplados pelos trabalhos da Força Nacional, em Cariacica, falam sobre a atuação do grupo e afirmam ter a sensação de que a violência diminuiu. A reportagem de A Gazeta esteve em bairros das Áreas de Interesse Operacional da tropa e conversou com moradores após um mês da chegada dos agentes.
No bairro Itacibá, que faz parte da área 8 - confira a lista completa dos bairros -, moradores e comerciantes confirmam a atuação dos agentes no local. Seja com viatura presente na praça principal ou de passagem pelas ruas e avenidas, a população afirma que a sensação de segurança é boa.
O taxista Antônio Carlos Ferreira, 65, afirma que não tem registros de criminalidade no bairro. "Até agora, aqui no nosso setor a gente não ouviu falar de crime. Deu uma melhorada, porque é caminho, é local de passagem dos policiais", disse.
Uma viatura fazia rondas pela praça do bairro quando a reportagem estava no local.
Viatura da Força Nacional fazendo ronda em Itacibá Crédito: José Carlos Schaeffer
No bairro Porto de Santana, que faz parte da área 7, a situação é parecida. Moradores que conversaram com a reportagem afirmam ver equipes da Força Nacional fazendo rondas e que a movimentação do bairro também está tranquila nas últimas semanas.
Local de maior vulnerabilidade, o bairro Nova Rosa da Penha também é alvo de atuação dos agentes. Membro da área 4, junto com Nova Esperança, o local está recebendo patrulhas frequentes e é motivo de elogio por parte dos moradores. O tatuador Lindomar Félix, que mora em Nova Rosa da Penha há 37 anos, afirmou que é notória a redução de ocorrências criminais na região.
"Tem reduzido em 80% o índice de troca de tiros e até de pessoas andando armadas na comunidade. Tem dado uma resposta bem significativa para a comunidade. Sempre que fecho o estúdio, vejo passando muitas viaturas, abordagens e diversos lugares do bairro. Está bem ativo aqui sim", relatou.

NÚMEROS

O retorno positivo dos moradores acontece mesmo após um aumento no número de homicídios na cidade. Segundo a coluna Leonel Ximenes, de A Gazeta, foram registrados 10 homicídios no mês de setembro - primeiro de atuação da tropa na cidade - contra nove no mês de agosto.
No entanto, considerando todo o período de 2019, o número de homicídios no município caiu. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a redução é de 14% em comparação ao mesmo período de 2018, com 17 assassinatos a menos.
A reportagem solicitou um balanço do primeiro mês atuação da Força Nacional em Cariacica, mas a Sesp afirmou que os dados serão passados em coletiva, que ainda terá a data definida.

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