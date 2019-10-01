Força Nacional: moradores relatam mais segurança em Cariacica

Força Nacional atuando em Cariacica Crédito: José Carlos Schaeffer

Moradores de bairros contemplados pelos trabalhos da Força Nacional, em Cariacica , falam sobre a atuação do grupo e afirmam ter a sensação de que a violência diminuiu. A reportagem de A Gazeta esteve em bairros das Áreas de Interesse Operacional da tropa e conversou com moradores após um mês da chegada dos agentes.

No bairro Itacibá, que faz parte da área 8 - confira a lista completa dos bairros -, moradores e comerciantes confirmam a atuação dos agentes no local. Seja com viatura presente na praça principal ou de passagem pelas ruas e avenidas, a população afirma que a sensação de segurança é boa.

O taxista Antônio Carlos Ferreira, 65, afirma que não tem registros de criminalidade no bairro. "Até agora, aqui no nosso setor a gente não ouviu falar de crime. Deu uma melhorada, porque é caminho, é local de passagem dos policiais", disse.

Uma viatura fazia rondas pela praça do bairro quando a reportagem estava no local.

Viatura da Força Nacional fazendo ronda em Itacibá Crédito: José Carlos Schaeffer

No bairro Porto de Santana, que faz parte da área 7, a situação é parecida. Moradores que conversaram com a reportagem afirmam ver equipes da Força Nacional fazendo rondas e que a movimentação do bairro também está tranquila nas últimas semanas.

Local de maior vulnerabilidade, o bairro Nova Rosa da Penha também é alvo de atuação dos agentes. Membro da área 4, junto com Nova Esperança, o local está recebendo patrulhas frequentes e é motivo de elogio por parte dos moradores. O tatuador Lindomar Félix, que mora em Nova Rosa da Penha há 37 anos, afirmou que é notória a redução de ocorrências criminais na região.

"Tem reduzido em 80% o índice de troca de tiros e até de pessoas andando armadas na comunidade. Tem dado uma resposta bem significativa para a comunidade. Sempre que fecho o estúdio, vejo passando muitas viaturas, abordagens e diversos lugares do bairro. Está bem ativo aqui sim", relatou.

NÚMEROS

O retorno positivo dos moradores acontece mesmo após um aumento no número de homicídios na cidade. Segundo a coluna Leonel Ximenes , de A Gazeta, foram registrados 10 homicídios no mês de setembro - primeiro de atuação da tropa na cidade - contra nove no mês de agosto.

No entanto, considerando todo o período de 2019, o número de homicídios no município caiu. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a redução é de 14% em comparação ao mesmo período de 2018, com 17 assassinatos a menos.