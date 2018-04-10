Sergio Moro veta 'visitas fora do padrão' a Lula na sede da PF

Uma cela especial, espécie de sala de Estado-Maior, e uma televisão são os únicos benefícios concedidos a Luiz Inácio Lula da Silva, pelo juiz federal Sérgio Moro, em relação aos demais presos encarcerados na custódia da Polícia Federal em Curitiba. Titular da Operação Lava Jato e responsável por condenar o ex-presidente, o magistrado vetou outros privilégios.
Preso no sábado, Lula entrou nesta terça-feira (10) no terceiro dia no cárcere para o cumprimento da pena de 12 anos e 1 mês, em regime fechado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso apartamento triplex no Guarujá (SP).
Visitações fora do padrão, banhos de sol diferenciado, qualquer outro privilégio ao petista estão vetados.
O limite a benefícios está observado por Moro na Ficha Individual N.º 700004553820, de execução provisória da pena de Lula. O documento enviado para a 12.ª Vara Federal de Curitiba, abriu nesta segunda-feira (09) o processo da execução penal.
Além do recolhimento em Sala do Estado Maior, foi autorizado pelo juiz a disponibilização de um aparelho de televisão para o condenado, escreve Moro, nas Observações do item Penas aplicadas até o momento do documento.
Nenhum outro privilégio foi concedido, inclusive sem privilégios quanto a visitações, aplicando-se o regime geral de visitas da carceragem da Polícia Federal, diz Moro.
Os outros 20 presos comuns, que estão na Custódia da PF no segundo piso do prédio, isolado da sala de Estado-Maior de Lula -, entre eles o ex-ministro Antonio Palocci, o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro, o ex-diretor da Petrobrás Renato Duque, não têm direito a visitas de advogados nos domingos, nem banheiro privativo e recebem visitas apenas dos advogados defensores no processo.
A medida, segundo Moro, é para não inviabilizar o adequado funcionamento da repartição pública. A sede da PF, no bairro Santa Cândida,a em Curitiba, está sitiado desde a chegada do petista e dos manifestantes. Na noite de sábado, quando Lula foi preso, as três ruas de acesso foram bloqueadas pela Polícia Militar, que permanece no local com o Batalhão de Choque para impedir protestos, depredações e acampamentos de manifestantes.
O jornal "O Estado de S. Paulo" apurou que a Lula foi dado o direito de receber visitas de advogados a qualquer dia da semana menos sábados, domingos e feriados e de familiares, uma vez por semana, como ocorre com os demais encarcerados da PF. Nada mais.
Advogados que não são defensores e não têm procuração no caso não têm direito a visitação.