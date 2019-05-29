Home
>
Política
>
Senadores do ES votaram para que Coaf ficasse nas mãos de Sergio Moro

Senadores do ES votaram para que Coaf ficasse nas mãos de Sergio Moro

O resultado da votação no Senado, no entanto, fez com que o órgão de controle de atividades financeiras ficasse com o Ministério da Economia