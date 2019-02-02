Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brasília

Senadores decidem que eleição do presidente será aberta

A sessão preparatória para a eleição está sendo marcada por protestos e confusão

Publicado em 

01 fev 2019 às 22:11

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 22:11

A senadora Katia Abreu e Renan Calheiros discutem com o Davi Alcolumbre que preside durante eleição para presidente do Senado Federal, em Brasília (DF), nesta sexta-feira (01). Crédito: FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS
Os senadores decidiram, com 50 votos a favor, que a eleição dos membros da Mesa Diretora será feita em votação aberta. Dois votaram contra. A sessão preparatória para a eleição está sendo marcada por protestos contra o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), liderados pela bancada do MDB.
A senadora Katia Abreu (MDB-TO) tirou da Mesa a pasta com o roteiro de condução da sessão. "Por favor, me devolva a pasta, senadora", pediu Alcolumbre. "Não devolvo. Vem tomar. Você não pode estar aí", respondeu a senadora.
O motivo da confusão: Alcolumbre, que deve disputar a presidência da Casa, assumiu a presidência e colocou em votação a proposta para que a eleição da Mesa Diretora seja aberta. Ele comanda a sessão porque é remanescente da Mesa Diretora passada. O MDB queria ver na presidência da sessão o senador mais idoso, José Maranhão (MDB-PB). Os aliados de Calheiros, escolhido pelo MDB para disputar o cargo de presidente, argumentam que Alcolumbre não tem isenção para comendar a reunião.
Após proclamado o resultado da votação, Calheiros e Katia Abreu sentaram-se nas cadeiras ao lado de Alcolumbre, na Mesa do Senado. A sessão chegou a ser interrompida, mas foi retomada sob impasse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

brasilia Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados