Senadores decidem que eleição do presidente será aberta

A senadora Katia Abreu e Renan Calheiros discutem com o Davi Alcolumbre que preside durante eleição para presidente do Senado Federal, em Brasília (DF), nesta sexta-feira (01). Crédito: FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS

Os senadores decidiram, com 50 votos a favor, que a eleição dos membros da Mesa Diretora será feita em votação aberta. Dois votaram contra. A sessão preparatória para a eleição está sendo marcada por protestos contra o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), liderados pela bancada do MDB.

A senadora Katia Abreu (MDB-TO) tirou da Mesa a pasta com o roteiro de condução da sessão. "Por favor, me devolva a pasta, senadora", pediu Alcolumbre. "Não devolvo. Vem tomar. Você não pode estar aí", respondeu a senadora.

O motivo da confusão: Alcolumbre, que deve disputar a presidência da Casa, assumiu a presidência e colocou em votação a proposta para que a eleição da Mesa Diretora seja aberta. Ele comanda a sessão porque é remanescente da Mesa Diretora passada. O MDB queria ver na presidência da sessão o senador mais idoso, José Maranhão (MDB-PB). Os aliados de Calheiros, escolhido pelo MDB para disputar o cargo de presidente, argumentam que Alcolumbre não tem isenção para comendar a reunião.