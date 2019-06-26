Home
Senadores capixabas fazem ressalvas a projeto de abuso de autoridade

Ponto é um dos mais polêmicos no texto das Dez medidas contra a corrupção, em debate no Senado, e que atinge diretamente magistrados e membros do Ministério Público