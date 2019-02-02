Home
>
Política
>
Senadores capixabas declaram voto a Davi Alcolumbre no Senado

Senadores capixabas declaram voto a Davi Alcolumbre no Senado

Fabiano Contarato e Marcos do Val exibiram as cédulas de votação e manifestaram preferência pelo senador do Amapá para presidir o Senado