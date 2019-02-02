Senadores capixabas declaram voto a Davi Alcolumbre no Senado

Os senadores Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PPS) declararam voto em Davi Alcolumbre (DEM-AP) durante eleição para a presidência do Senado Federal na tarde deste sábado (02). Já Rose de Freitas (Podemos) não se manifestou publicamente, mas ao Gazeta Online disse ter votado em Ângelo Coronel (PSD-BA).

Fabiano Contarato e Marcos do Val exibem voto em cédula Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

Embora a votação seja secreta, por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, vários parlamentares favoráveis ao voto aberto têm exibido seus votos para as câmeras antes de depositá-los na urna.

A sessão deste sábado teve início às 11 horas e, por volta das 15h30, começou a votação, sendo encerrada às 17h15. Porém, na apuração das cédulas, a mesa descobriu que haviam 82 cédulas para 81 senadores e os votos foram anulados por suspeita de fraude. Às 17h20, uma nova votação teve início.

No seu primeiro voto, Contarato postou em sua conta de uma rede social uma foto segurando a cédula com a legenda: "#VotoAberto e o meu voto é: Davi Alcolumbre! #NovaPolitica #MandatoContarato". Além disso, posou para fotos mostrando o voto.

fala contra Renan Calheiros (MDB-AL). Assim como ele, Marcos do Val manifestou publicamente seu apoio a Alcolumbre, primeiro em fala no Parlamento na sessão deste sábado e depois durante a votação. Ele também postou fotos e vídeos em suas redes sociais com sua

Senadora Rose de Freitas depositando voto na urna enquanto Contarato e Do val preenchem suas cédulas Crédito: Reprodução/TV Senado