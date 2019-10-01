Home
Senador Marcos do Val é internado após sentir mal-estar

Parlamentar do Espírito Santo realiza exames investigativos, em hospital no município da Serra, para identificar por que se sentiu mal nesta terça-feira

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 13:49

 - Atualizado há 6 anos

Senador Marcos do Val (Podemos-ES) em reunião no Congresso Nacional Crédito: Marcos Oliveira|Agência Câmara

O senador Marcos do Val (Podemos) foi internado nesta terça-feira (1º) após sentir um mal-estar, enquanto trabalhava no gabinete parlamentar em Vitória. Do Val está em observação na UTI cardiovascular e realiza exames investigativos no Vitória Apart Hospital, no município da Serra.  As informações são da assessoria de imprensa do parlamentar. 

Marcos do Val segue na UTI após problema no coração

