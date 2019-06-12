Home
>
Política
>
Senado derruba parecer favorável a decreto que flexibiliza porte de arma

Senado derruba parecer favorável a decreto que flexibiliza porte de arma

Por 15 votos a 9, senadores rejeitaram o parecer do senador Marcos do Val (Cidadania-ES) na CCJ (comissão de Constituição e Justiça)