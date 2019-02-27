Home
>
Política
>
Senado aprova texto que eleva o rigor na vistoria de barragens

Senado aprova texto que eleva o rigor na vistoria de barragens

Projeto de lei define medidas para fortalecer a política nacional de segurança de barragens no esforço de tentar impedir tragédias, como as de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais