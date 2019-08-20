Sem verba, Receita pode parar de emitir CPF e restituir Imposto de Renda

Órgãos federais aceitam CPF como identificação geral para serviços e benefícios no país Crédito: Divulgação

Sem recursos em razão dos cortes de orçamento que vêm sendo feitos desde o início do ano, a Receita Federal terá de desligar todos os seus sistemas informatizados a partir do dia 25 deste mês.

Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, já circula um aviso interno entre as áreas do órgão informando que, se não forem liberadas mais verbas do orçamento, os sistemas responsáveis por emissão de CPF e processamento de restituições de Imposto de Renda serão desligados, entre outros.