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Dinheiro

Sem verba, Receita pode parar de emitir CPF e restituir Imposto de Renda

O órgão teve contingenciado 30% de seu orçamento de 2019, de cerca de R$ 3 bilhões.

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 04:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 04:44
Órgãos federais aceitam CPF como identificação geral para serviços e benefícios no país Crédito: Divulgação
Sem recursos em razão dos cortes de orçamento que vêm sendo feitos desde o início do ano, a Receita Federal terá de desligar todos os seus sistemas informatizados a partir do dia 25 deste mês.
Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, já circula um aviso interno entre as áreas do órgão informando que, se não forem liberadas mais verbas do orçamento, os sistemas responsáveis por emissão de CPF e processamento de restituições de Imposto de Renda serão desligados, entre outros.
Arrecadação de tributos, emissões de certidões negativas, controle aduaneiro e operações de comércio exterior também serão afetados, assim como o envio de cartas de cobrança aos devedores do fisco e a disponibilização de recursos aos Fundos de participação de Estados e municípios.

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