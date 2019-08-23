Home
Sem Amaro Neto, grupo de Xambinho assume PRB da Serra

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, e o presidente estadual do PRB, Roberto Carneiro, convidaram deputado estadual para se filiar à sigla

Letícia Gonçalves

Publicado em 12 de agosto de 2019 às 18:59

Erick Musso em evento do PRB na Serra Crédito: Letícia Gonçalves

Sem a presença do deputado federal Amaro Neto, a nova Executiva da Comissão Provisória Municipal do PRB da Serra tomou posse na noite desta segunda-feira (12). Quem assumiu a legenda na cidade foi o chefe de gabinete do deputado estadual Alexandre Xambinho (Rede), Pedro Henrique Barbosa, recém-filiado à sigla e egresso da Rede. 

Convidado a migrar para o PRB, Xambinho não bateu o martelo. Ele chegou ao evento, em Laranjeiras, no entanto, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB), e o presidente estadual do partido, Roberto Carneiro. Ao menos outros dois nomes da nova comissão, Deborah Alves dos Santos (vice-presidente) e Yuri Malaquias (tesoureiro) são servidores comissionados no gabinete de Xambinho.

PREFEITURA

No discurso, Pedro Henrique reiterou o convite ao chefe, Xambinho, descrito por ele como alguém que tem "princípios e coragem". Xambinho é cotado para disputar a Prefeitura da Serra em 2020. Questionado pelo Gazeta Online, ele disse que ainda não definiu qual será o próprio destino no ano que vem. Xambinho diz, no entanto, que mantém bom relacionamento com o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede).

"Audifax deu contribuições, mas é hora de olhar pra frente. Este é um movimento democrático (...) Não faremos ataques, mas provocações não ficarão sem resposta", discursou Pedro Henrique.

"maro vai ser candidato aonde? Quando a bola rolar, será decidid"

Erick Musso (PRB) - Presidente da Assembleia

Amaro também é um nome sobre o qual pesam fortes especulações para a disputa pela Prefeitura da Serra pelo PRB. Em discurso na ocasião, inclusive, Erick Musso questionou-se, respondendo logo depois: "Amaro vai ser candidato aonde? Quando a bola rolar, será decidido".

> Em post, Amaro indica nova candidatura em Vitória

O deputado federal era aguardado no evento e, mais cedo, a assessoria dele confirmou à reportagem que a ida à posse estava na agenda. De acordo com Roberto Carneiro, o deputado federal não pôde comparecer porque a esposa dele passou por uma pequena cirurgia.

Pedro Henrique Barbosa, ao lado de Erick Musso, assume a Executiva da Comissão Provisória Municipal do PRB da Serra Crédito: Letícia Gonçalves

Assim como Erick e Pedro Henrique, Carneiro também reiterou o convite de filiação a Xambinho, dizendo que deseja que o coração dele "amoleça". Formalmente filiado ou não, no entanto, as digitais do deputado estadual já estão por toda parte no PRB da Serra.

"Quero agradecer a Roberto pelo convite. Estamos estudando, analisando o cenário político. Construí a Rede com Audifax na Serra, mas vivemos um novo momento. Junto com Erick Musso estamos construindo um novo projeto", afirmou ao microfone, diante dos filiados ao PRB.

> Conciliador, Audifax puxa aplausos para Sérgio Vidigal

"Tinha oito anos quando esses dois prefeitos (Audifax e Sergio Vidigal) começaram o primeiro mandato. Nossa cidade precisa evoluir, se desenvolver mais", disse. E completou: "Estou à disposição da minha cidade para o que for preciso, se for desejo da cidade, disputo a eleição para prefeito".

FILIAÇÃO

Ex-controlador da Câmara da Serra, Flávio Serri, também ex-PSD, filiou-se ao PRB nesta segunda (12). Ele diz que age prestando uma espécie de consultoria à legenda, sem cargo. Serri coordenou a campanha de Xambinho em 2018.

