Sem Amaro Neto, grupo de Xambinho assume PRB da Serra

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, e o presidente estadual do PRB, Roberto Carneiro, convidaram deputado estadual para se filiar à sigla

Publicado em 12 de agosto de 2019 às 18:59 - Atualizado há 6 anos

Erick Musso em evento do PRB na Serra

Sem a presença do deputado federal Amaro Neto, a nova Executiva da Comissão Provisória Municipal do PRB da Serra tomou posse na noite desta segunda-feira (12). Quem assumiu a legenda na cidade foi o chefe de gabinete do deputado estadual Alexandre Xambinho (Rede), Pedro Henrique Barbosa, recém-filiado à sigla e egresso da Rede.

Convidado a migrar para o PRB, Xambinho não bateu o martelo. Ele chegou ao evento, em Laranjeiras, no entanto, junto com o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB), e o presidente estadual do partido, Roberto Carneiro. Ao menos outros dois nomes da nova comissão, Deborah Alves dos Santos (vice-presidente) e Yuri Malaquias (tesoureiro) são servidores comissionados no gabinete de Xambinho.

No discurso, Pedro Henrique reiterou o convite ao chefe, Xambinho, descrito por ele como alguém que tem "princípios e coragem". Xambinho é cotado para disputar a Prefeitura da Serra em 2020. Questionado pelo Gazeta Online, ele disse que ainda não definiu qual será o próprio destino no ano que vem. Xambinho diz, no entanto, que mantém bom relacionamento com o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede).

"Audifax deu contribuições, mas é hora de olhar pra frente. Este é um movimento democrático (...) Não faremos ataques, mas provocações não ficarão sem resposta", discursou Pedro Henrique.

"maro vai ser candidato aonde? Quando a bola rolar, será decidid" Erick Musso (PRB) - Presidente da Assembleia

Amaro também é um nome sobre o qual pesam fortes especulações para a disputa pela Prefeitura da Serra pelo PRB. Em discurso na ocasião, inclusive, Erick Musso questionou-se, respondendo logo depois: "Amaro vai ser candidato aonde? Quando a bola rolar, será decidido".

O deputado federal era aguardado no evento e, mais cedo, a assessoria dele confirmou à reportagem que a ida à posse estava na agenda. De acordo com Roberto Carneiro, o deputado federal não pôde comparecer porque a esposa dele passou por uma pequena cirurgia.

Pedro Henrique Barbosa, ao lado de Erick Musso, assume a Executiva da Comissão Provisória Municipal do PRB da Serra

Assim como Erick e Pedro Henrique, Carneiro também reiterou o convite de filiação a Xambinho, dizendo que deseja que o coração dele "amoleça". Formalmente filiado ou não, no entanto, as digitais do deputado estadual já estão por toda parte no PRB da Serra.

"Quero agradecer a Roberto pelo convite. Estamos estudando, analisando o cenário político. Construí a Rede com Audifax na Serra, mas vivemos um novo momento. Junto com Erick Musso estamos construindo um novo projeto", afirmou ao microfone, diante dos filiados ao PRB.

"Tinha oito anos quando esses dois prefeitos (Audifax e Sergio Vidigal) começaram o primeiro mandato. Nossa cidade precisa evoluir, se desenvolver mais", disse. E completou: "Estou à disposição da minha cidade para o que for preciso, se for desejo da cidade, disputo a eleição para prefeito".

Ex-controlador da Câmara da Serra, Flávio Serri, também ex-PSD, filiou-se ao PRB nesta segunda (12). Ele diz que age prestando uma espécie de consultoria à legenda, sem cargo. Serri coordenou a campanha de Xambinho em 2018.

