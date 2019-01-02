Segundo escalão: PSB ganha mais espaço no governo Casagrande

Palácio da Fonte Grande, Vitória Crédito: Fernando Madeira

O primeiro Diário Oficial publicado na nova gestão de Renato Casagrande (PSB) trouxe, nesta quarta-feira (02), os nomes dos que vão ocupar alguns dos cargos de confiança - de livre nomeação e exoneração - no Executivo estadual. Vários deles têm filiação partidária, principalmente ao próprio PSB. Além disso, a publicação mostra ainda alguns dos exonerados, ex-integrantes do governo Paulo Hartung (sem partido) Entre esses que perderam a vez na administração também há quem se destaque pela sigla que estampa.

Entre os novos - ou nem tão desconhecidos assim - integrantes do governo Casagrande estão o presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti. Ex-secretário da Casa Civil na gestão anterior do socialista, Ciciliotti agora será assessor especial na Secretaria de Governo. Coordenador da Fundação João Mangabeira no Estado, Odmar Péricles do Nascimento, também filiado ao PSB, foi nomeado assessor especial na mesma secretaria.

O ex-secretário de Saúde Tadeu Marino (PSB) será subsecretário para Assuntos de Regulação de Organização da Atenção a Saúde, vinculado à pasta. Ele disputou, sem sucesso, uma vaga na Assembleia Legislativa em outubro.

Na Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), a ser comandada pelo deputado estadual socialista Bruno Lamas, foram nomeadas como subsecretárias Sandra Shirley de Almeida (Articulação de Politicas Intersetoriais), outra filiada ao PSB, de acordo com a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Karina Angelica Santiago Uchoa Abu Ghazaleh, que seria ligada à vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB).

Também foi publicada a nomeação de Severino Alves da Silva Filho, que vai assumir a Setades enquanto Bruno Lamas não encerra o mandato na Assembleia. Severino, ainda segundo o TSE, é filiado ao PSB. Ele trabalhava no gabinete do deputado na Assembleia como assessor jurídico.

O subsecretário de Turismo será o ex-vereador de Guarapari Gedson Queiroz Merízio. Outro filiado ao PSB.

Ainda no segundo escalão engrossam o time de subsecretários socialistas Josivaldo Barreto de Andrade (Secretaria de Estado da Educação) e Fernando Campanha (Casa Civil). José Paulo Viçosi (PSB), o Frei Paulão (PSB), completa a equipe como subsecretário de Agricultura.

MAIS

Mas tem mais filiados ao PSB no Diário Oficial. Muitos foram para a Secretaria de Governo, pasta sob a batuta do também socialista Tyago Hoffmann. Além de Ciciliotti e Odmar, há pelo menos mais quatro socialistas nomeados. Rita de Cássia Paterlini, Adriano Zucolotto Martins, Valter Rodrigues de Paula e Claudia Pessin Machado Vieira serão assessores especiais da secretaria. Todos os quatro aparecem com registro de filiação ao PSB ativo na Justiça Eleitoral.

A Casa Civil, secretaria notadamente dedicada a realizar o relacionamento político do governo, também vai acolher militantes partidários. O ex-prefeito de Vargem Alta João Bosco Dias (PSB) é assessor especial. Mas não só correligionários de Casagrande foram nomeados para a pasta. O secretário-geral do Avante, Tenório Merlo, assim como Anderson Goggi (PTB), ganharam cargos de assessores especiais.

No Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), Marcelo Zanuncio Gonçalves, também com registro regular no PSB, é diretor administrativo e financeiro.

PDT E PHS

Há ainda quem tenha sido exonerado do governo Hartung e alocado no de Casagrande. É o caso de Alessandro Luciani Bonzano Comper (PDT). Ele era subsecretário na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e vai ocupar o posto de subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, a ser comandada pelo também pedetista Marcelo Santos. Enquanto Marcelo, que é deputado estadual e tem mandato até 31 de janeiro, não assume, Comper estará à frente da pasta.

O PDT fez parte da base de Hartung, tanto que Marcelo Santos era o líder do governo na Assembleia, mas esteve ao lado de Casagrande na eleição.

E quem comanda o IPEM a partir de agora é o ex-vereador de Vitória Rogerinho Pinheiro, do PHS, sigla que compôs a ampla aliança do socialista.

FORA

Já entre os exonerados, ligados até então ao governo Paulo Hartung, está Amarildo Lovato, ex-presidente estadual do PSL. Ele era diretor-geral do IPEM. É apenas um exemplo. Nesta semana, continuam as publicações de exonerações e nomeações no Diário Oficial.

"NATURAL"

Tyago Hoffmann (PSB), secretário de Estado de Governo Crédito: Letícia Gonçalves