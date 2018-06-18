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A primeira desistiu

Segunda ex-mulher de Bolsonaro tenta vaga na Câmara

Ana Cristina Valle pretende compor chapa com Romário, pré-candidato ao governo do RJ

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 12:55
Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook
Sai uma, entra a outra. De duas ex-mulheres de Jair Bolsonaro, só uma pretende aproveitar o sobrenome do presidenciável nas urnas em outubro. Enquanto a primeira, Rogéria Nantes Nunes Braga, desistiu da candidatura a deputada estadual, a segunda, Ana Cristina Valle, que o conheceu enquanto era casado com Rogéria, prepara a sua campanha para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.
Convidada pelo Podemos para compor chapa com o senador Romário, pré-candidato ao governo do estado, Ana Cristina, que é advogada, pretende pegar uma carona na popularidade do ex-marido  embora não tenha se casado no papel com Bolsonaro, é assim que ela o chama.
 Foram dez anos juntos  disse Ana Cristina.
No início deste mês, após dez anos, a advogada sentou-se pela primeira vez para conversar com Bolsonaro, no gabinete do filho dele com Rogéria, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). Na conversa, segundo conta, o presidenciável informou que Rogéria acabara de desistir da candidatura. Não disse o porquê.
 Ele (Bolsonaro) me falou que ela (Rogéria) não vai mais vir candidata a deputada estadual. Ele me falou que ela desistiu, o que não vai ser o meu caso. Eu não vou desistir  afirmou Ana Cristina.
A assessoria de Bolsonaro confirmou a informação.
A conversa na Alerj, que durou menos de uma hora, serviu para sanar uma dúvida: Ana Cristina quis saber a opinião do presidenciável sobre seus planos de usar o nome Cris Bolsonaro nas urnas.
 Todo mundo me conhece como Cristina Bolsonaro.
Ficou acertado que ela enviaria um advogado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para avaliar se há algum impedimento jurídico no uso do sobrenome.

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