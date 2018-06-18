Segunda ex-mulher de Bolsonaro tenta vaga na Câmara

Sai uma, entra a outra. De duas ex-mulheres de Jair Bolsonaro, só uma pretende aproveitar o sobrenome do presidenciável nas urnas em outubro. Enquanto a primeira, Rogéria Nantes Nunes Braga, desistiu da candidatura a deputada estadual, a segunda, Ana Cristina Valle, que o conheceu enquanto era casado com Rogéria, prepara a sua campanha para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.
Convidada pelo Podemos para compor chapa com o senador Romário, pré-candidato ao governo do estado, Ana Cristina, que é advogada, pretende pegar uma carona na popularidade do ex-marido embora não tenha se casado no papel com Bolsonaro, é assim que ela o chama.
Foram dez anos juntos disse Ana Cristina.
No início deste mês, após dez anos, a advogada sentou-se pela primeira vez para conversar com Bolsonaro, no gabinete do filho dele com Rogéria, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). Na conversa, segundo conta, o presidenciável informou que Rogéria acabara de desistir da candidatura. Não disse o porquê.
Ele (Bolsonaro) me falou que ela (Rogéria) não vai mais vir candidata a deputada estadual. Ele me falou que ela desistiu, o que não vai ser o meu caso. Eu não vou desistir afirmou Ana Cristina.
A assessoria de Bolsonaro confirmou a informação.
A conversa na Alerj, que durou menos de uma hora, serviu para sanar uma dúvida: Ana Cristina quis saber a opinião do presidenciável sobre seus planos de usar o nome Cris Bolsonaro nas urnas.
Todo mundo me conhece como Cristina Bolsonaro.
Ficou acertado que ela enviaria um advogado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para avaliar se há algum impedimento jurídico no uso do sobrenome.