Home
>
Política
>
Secretário de Agricultura e presidente da Câmara de Guaçuí seguem presos

Secretário de Agricultura e presidente da Câmara de Guaçuí seguem presos

Eles foram presos durante uma operação do Ministério Público que apura fraude em licitação. Um membro da comissão de licitação também permanece detido