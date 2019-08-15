Secretarias e novo estacionamento mudam a cara do Centro de Vitória

governo do Estado, que já iniciou o processo de transferência de toda a sua sede administrativa para a região. Para além das secretarias do Executivo, que deverão migrar aos poucos para lá, outras mudanças já estão previstas, como a implantação de um estacionamento na Cidade Alta. A partir do início do ano que vem, o Centro de Vitória estará mais movimentado e organizado para receber seus frequentadores e turistas. É isso o que garante o, que já iniciou o processo de transferência de toda a sua sede administrativa para a região. Para além dasdo Executivo, que deverão migrar aos poucos para lá, outras mudanças já estão previstas, como a implantação de umna Cidade Alta.

A preparação do espaço já foi iniciada. O futuro estacionamento ficará exatamente atrás do Palácio Anchieta , onde um imóvel, que não estava sendo utilizado, foi demolido. De acordo com a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro , o objetivo da obra é por fim a um estacionamento irregular em torno de uma praça que fica na região, prejudicando, inclusive, a exploração de seu potencial turístico.

Secretaria de Estado de Gestão (Seger) é que a obra seja concluída até o final de 2020. Depois, o espaço deve ser concedido à iniciativa privada, que poderá fazer novos investimentos. A previsão daé que a obra seja concluída até o final de 2020. Depois, o espaço deve ser concedido à iniciativa privada, que poderá fazer novos investimentos.

“O benefício vai ser a retirada das vagas da praça João Clímaco (que fica em frente à entrada do Palácio Anchieta). Vamos organizar a Cidade Alta, torná-la mais bonita para os turistas”, promete Lenise.

Para a secretária, o compilado de mudanças e ocupações vem justamente com o objetivo de revitalizar a região. “Quanto mais espaços ocupados nós tivermos, mais vida teremos nos ambientes e mais segurança oferecemos para a cidade. O propósito de levar as estruturas administrativas para o Centro é de economizar, mas também atrair pessoas, fazendo elas circularem e se sentirem pertencentes a Vitória.”

Estacionamento está sendo construído atrás do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Este pode não ser o único estacionamento criado. Conforme explica a secretária, o governo vem discutindo a possibilidade de lançar editais para a ocupação de imóveis térreos no Centro que também possam virar estacionamento para prédios públicos que não possuam vagas. Tais locais, contudo, poderão ser abertos para uso dos cidadãos.

Secretaria de Estado de Turismo (Setur) seja abrigada nele após uma reforma. “É um edifício com uma vista muito bonita, mas que foi construído há muito tempo e não tem vagas”, diz Lenise. Lenise cita o exemplo do edifício RuralBank, na Praça Oito , como um dos possíveis contemplados. A intenção é que aseja abrigada nele após uma reforma. “É um edifício com uma vista muito bonita, mas que foi construído há muito tempo e não tem vagas”, diz Lenise.

OCUPAÇÃO DE PRÉDIOS

A intenção do governo é concentrar todas as suas secretarias em um só lugar, não só para facilitar a oferta de serviços, mas também para poupar dinheiro, já que os aluguéis no Centro são mais baratos em relação a outras regiões. A partir do primeiro edital lançado para encontrar espaços adequados, algumas mudanças já estão engatilhadas para o ano que vem. , não só para facilitar a oferta de serviços, mas também para poupar dinheiro, já que os aluguéis no Centro são mais baratos em relação a outras regiões. A partir do primeiro edital lançado para encontrar espaços adequados, algumas mudanças já estão engatilhadas para o ano que vem.

Enquanto a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) ocupará uma área de 1.465 metros quadrados no Edifício Ames (próximo à Avenida Beira Mar), uma área de mais de 4 mil metros quadrados será alugada no Edifício Trade Center, na Avenida Jerônimo Monteiro, para abrigar o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) junto com a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). A economia anual com aluguel será de R$ 1,1 milhão.

Um segundo certame já foi lançado e encerrado esta semana. A expectativa é que, aos poucos, sejam identificadas áreas para abrigar diferentes pastas, como as secretarias de Saúde, de Desenvolvimento e de Educação.

PRÉDIOS CEDIDOS

Mas o governo também pretende vender ou ceder prédios de posse do Estado para movimentar a região. Dois imóveis (Edifício Micheline, na Praça Costa Pereira, e Edifício Portugal, na Avenida General Osório) estão sob avaliação da Embaixada Italiana, que poderá implantar uma agência consular no Centro, facilitando a vida de quem pretende obter o registro de cidadania italiana.

Voltando à Cidade Alta, o Palácio Anchieta ganhará mais um vizinho em suas imediações. Trata-se do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, que se mudará para um prédio histórico do governo após um processo de reforma. O local, no passado, já foi a sede do Instituto dos Advogados do Estado.

REFORMA DO MERCADO DA CAPIXABA

Leonardo Krohling, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (CDV), aposta, por exemplo, na reforma do Mercado da Capixaba, na Avenida Princesa Isabel, que se transformará em um polo gastronômico. A Prefeitura já lançou um edital para que empresas apresentem projetos. Se de um lado o governo estadual promete ocupar espaços, do outro, a Prefeitura de Vitória também garante mais investimentos de sua parte para movimentar o Centro., diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (CDV), aposta, por exemplo, na reforma do, na Avenida Princesa Isabel, que. A Prefeitura já lançou um edital para que empresas apresentem projetos.

Clube de Regatas Saldanha da Gama. Embora não haja nada fechado, o local poderá ser usado pelo próprio governo para acampar parte de sua estrutura administrativa e promover ações culturais. Mas Leonardo não descarta a possibilidade de uso pela iniciativa privada. Segundo ele, o Executivo vem tentando conseguir recursos federais para reformar o local. Recentemente, a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) desistiu de assumir o Saldanha da Gama, onde seria construído um museu. Outra possibilidade é a utilização do. Embora não haja nada fechado, o local poderá ser usado pelo próprio governo para acampar parte de sua estrutura administrativa e promover ações culturais. Mas Leonardo não descarta a possibilidade de uso pela iniciativa privada. Segundo ele, o Executivo vem tentando conseguir recursos federais para reformar o local. Recentemente, a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), onde seria construído um museu.

Krohling cita outros investimentos pontuais que já vêm sendo feitos, como a reforma da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) e de duas habitações populares, a implantação de luzes de led nas ruas e a instalação de uma academia popular na Praça Getúlio Vargas.

“Temos trabalhado muito para fomentar a cultura para as pessoas estarem na rua”, afirma Leonardo.

AS MUDANÇAS FEITAS PELO ESTADO

Prédios alugados para abrigar secretarias

- Edifício Ames (próximo à Avenida Beira-Mar): abrigará a Sedurb. A ocupação ocorrerá no início do ano que vem. É uma área de 1.465 metros quadrados.

Edifício Ames, Centro de Vitória Crédito: Fenrnado Madeira

- Edifício Trade Center (Avenida Jerônimo Monteiro): área de 4 mil metros quadrados que poderá abrigar o Idaf e a Agerh.

Trade Center, na Jerônimo Monteiro, nova sede do Idaf e da Agerh Crédito: Fernando Madeira

Prédios que foram ou podem ser cedidos pelo governo para atividades de interesse público:

- Imóvel localizado na Cidade Alta, próximo à praça João Clímaco e ao Palácio Anchieta: será a nova sede do Instituto Histórico e Geográfico, após a realização de uma reforma.

Prédio histórico na cidade alta será nova sede do Instituto Histórico e Geográfico Crédito: Fernando Madeira

- Edíficio Michelini (Praça Costa Pereira) ou Edifício Portugal (Rua General Osório): pode abrigar uma agência do Consulado Italiano no Estado. O consulado ainda avalia as propostas.

- Hotel Majestic: a Associação Alef Bet, entidade judaica, apresentou proposta de ocupação do local, que será avaliada pela Seger.

Estacionamentos

- Área atrás do Palácio Anchieta: está sendo preparada para receber um estacionamento. O objetivo é acabar com o estacionamento irregular ao entorno da Praça João Clímaco e do Palácio Anchieta.

- Outras áreas poderão ser criadas: O governo estuda a possibilidade de criar editais para conseguir terrenos térreos, que possam servir como estacionamento para prédios públicos que não os tenham. Mas também seria de acesso aos cidadãos. O edifício RuralBank, na Praça Oito, poderá ser um dos contemplados.