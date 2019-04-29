Home
>
Política
>
"Se subestimarem o perigo que vem de Bolsonaro, teremos um problema"

"Se subestimarem o perigo que vem de Bolsonaro, teremos um problema"

É nisso que acredita o alemão Yascha Mounk, cientista político vinculado à Universidade de Harvard que se define como um homem de esquerda a favor da globalização e do capitalismo