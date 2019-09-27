Home
>
Política
>
Saúde em Nova Venécia mais uma vez na mira do Ministério Público

Saúde em Nova Venécia mais uma vez na mira do Ministério Público

Relatórios apontaram problemas de estrutura e higienização. O MPES requer a reforma dos imóveis em até 120 dias e uma indenização mínima de R$ 100 mil por dano moral coletivo