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Polêmica

Santuário repudia São José de Anchieta como patrono da educação

A entidade se manifestou por meio de uma nota oficial compartilhada nas redes sociais. No documento, é destacado que o legado de São José de Anchieta não pode ser usado para fins meramente ideológicos
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 mai 2019 às 23:27

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 23:27

Santuário Nacional de São José de Anchieta Crédito: Santuário de Anchieta/Divulgação
O Santuário Nacional de São José de Anchieta divulgou uma nota oficial neste sábado (25) se posicionando contra o projeto de lei de um deputado federal do Partido Social Liberal (PSL), do Rio de Janeiro, que pede a revoga do título de patrono da educação de Paulo Freire. O título, segundo o parlamentar, deve ser concedido a José de Anchieta. 
> Bolsonaristas não querem Paulo Freire patrono da educação
A nota foi assinada pelo Pe. Nilson Marostica e pelo Pe. Bruno Franguelli, reitor e vice-reitor do Santuário, que frisam que receberam a notícia do projeto de lei com preocupação. "O Padre José de Anchieta merece, de fato, todo louvor e reconhecimento pelo imenso bem que fez pelo nosso Brasil, principalmente, no que se refere ao tema da educação", apontam. De acordo com eles, Anchieta — fiel ao carisma jesuítico, sabia que não era possível construir uma nação sem uma atenção especial pela educação.
Ele foi o primeiro professor do Brasil e tinha certeza que o futuro de uma Nação dependia da qualidade do ensino de crianças e jovens. O Brasil, mais do que nunca, precisa prestar bem a atenção no que o seu primeiro professor ainda tem a lhe ensinar
Trecho de nota divulgada pelo Santuário Nacional de São José de Anchieta
Os padres destacam que não podem aceitar que o legado de São José de Anchieta seja instrumentalizado para fins meramente ideológicos na atual conjuntura governamental do Brasil. "Anchieta não pode ser proclamado patrono da educação em um momento em que a educação não parece ser prioridade na agenda do país", destacam na nota. Pe. Nilson e Pe Bruno ainda pedem respeito ao valiosíssimo legado de São José de Anchieta, e pontuam que ele deve ser sim imitado, mas jamais manipulado.
VEJA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA

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