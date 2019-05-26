Santuário repudia São José de Anchieta como patrono da educação

Os padres destacam que não podem aceitar que o legado de São José de Anchieta seja instrumentalizado para fins meramente ideológicos na atual conjuntura governamental do. "não pode ser proclamado patrono da educação em um momento em que a educação não parece ser prioridade na agenda do país", destacam na nota. Pe. Nilson e Pe Bruno ainda pedem respeito ao valiosíssimo legado de São José de Anchieta, e pontuam que ele deve ser sim imitado, mas jamais manipulado.