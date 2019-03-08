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Dia Internacional da Mulher

Sancionada no RJ lei que proíbe contratação de agressores de mulheres

Segundo a nova regra, não poderão assumir cargos em comissão nos órgãos da administração pública estadual homens condenados por agressões

Publicado em 

08 mar 2019 às 13:26

Publicado em 08 de Março de 2019 às 13:26

Witzel Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Para marcar o Dia Internacional da Mulher, o governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel sancionou uma nova lei que proíbe a contratação de homens condenados pela Lei Maria da Penha - que criminaliza a violência contra as mulheres. A nova lei (8.301/19), de autoria da deputada Enfermeira Rejane (PCdoB), foi publicada no Diário Oficial de quinta-feira (7).
Segundo a nova lei, não poderão assumir cargos em comissão nos órgãos da administração pública estadual homens condenados por agressões. "A violência contra a mulher, lamentavelmente, perdura nos diferentes grupos da sociedade como um flagelo generalizado, que põe em perigo suas vidas e viola seus direitos", afirmou a parlamentar. "É necessário ampliar as medidas de combate a esse crime."

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