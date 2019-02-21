Saiba qual conselheiro do Tribunal de Contas foi indicado por quem

Tribunal de Contas do Estado, em Vitória Crédito: Gazeta Online

Na atual composição do plenário do TCES - considerando Ciciliotti -, pode-se dizer que quatro foram indicados ou apoiados pelo governador Renato Casagrande (PSB), em seus dois governos. Os outros três passaram de alguma forma pelas mãos do ex-governador Paulo Hartung (sem partido).

Os critérios para composição do TCES estão no artigo 74 da Constituição Estadual . Três são de escolha dos governadores, sendo que um é de livre escolha e dois devem ser pinçados dentre os auditores do tribunal e membros do Ministério Público de Contas. Os escolhidos precisam ser aprovados, em um segundo momento, pela Assembleia.

As outras quatro vagas são de escolha da Assembleia. Em geral, um deputado é o indicado pelos pares, apesar de a lei não obrigar a promoção de um parlamentar.

Novo membro do TCES, Luiz Carlos Ciciliotti foi eleito pela Assembleia na última terça-feira (19). O tribunal informou não haver data definida para a cerimônia de posse.

A seguir, os conselheiros que compõem o tribunal e as respectivas origens: