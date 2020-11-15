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Eleições 2020

Saiba qual candidato a prefeito no ES mais combina com você

Ferramenta permite que você descubra qual candidato mais combina com seu perfil. Disponível para Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim nas eleições de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 22:36

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 22:36

Opine sobre temas e saiba quem combina com o seu perfil e com o que você quer para a sua cidade. Disponível para Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Guarapari, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim
Ferramenta permite que eleitores descubram quais candidatos mais combinam com seu perfil Crédito: Arte Inglid Teixeira
Os eleitores vão às urnas neste domingo (15) escolher os prefeitos que vão administrar os municípios pelos próximos quatro anos. E A Gazeta preparou uma ferramenta para ajudar nessa decisão.
O "Combina com você?" foi um projeto desenvolvido para que eleitores descubram qual candidato mais combina com seus posicionamentos e prioridades. A plataforma exibe candidatos a prefeito das cidades de VitóriaVila VelhaCariacicaSerraLinharesColatina e Cachoeiro de Itapemirim. Para acessar a ferramenta, clique aqui.
Todos os candidatos foram convidados a responder o questionário, alguns, no entanto, optaram por não participar. O questionário possui perguntas sobre as opiniões, posicionamentos e prioridades daqueles que pretendem comandar os principais municípios do Estado.
A ferramenta tem perguntas sobre temas como enxugamento da máquina pública, políticas para mulheres, meio ambiente, privatização de serviços públicos e outros posicionamentos mais ideológicos. Em seguida, questiona o quanto aquilo é importante, para medir a prioridade que o candidato dará ao assunto caso seja eleito.
Os eleitores vão responder às mesmas perguntas e a plataforma, então, compara as respostas para indicar quais candidatos responderam de forma mais compatível com a deles. 

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Antes de votar, é importante entender o que faz um prefeito e o como funciona o voto para elegê-lo. A Gazeta preparou vídeos explicativos com todas as informações que os eleitores precisam de saber antes de ir às urnas. Veja nos links: o que faz um prefeito e o que você precisa saber antes de votar para prefeito.
Depois que descobrir quais candidatos são mais compatíveis, os eleitores também podem utilizar a ferramenta Comparador de Propostas para saber o que cada um deles propõe para áreas como saúde, educação e segurança pública. Foram escolhidas cinco propostas, de cada tema, que estão listadas no plano de governo que cada um apresentou à Justiça Eleitoral.

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