Saiba qual candidato a prefeito no ES mais combina com você

Ferramenta permite que eleitores descubram quais candidatos mais combinam com seu perfil Crédito: Arte Inglid Teixeira

A Gazeta preparou uma ferramenta para ajudar nessa decisão. Os eleitores vão às urnas neste domingo (15) escolher os prefeitos que vão administrar os municípios pelos próximos quatro anos. Epreparou uma ferramenta para ajudar nessa decisão.

Todos os candidatos foram convidados a responder o questionário, alguns, no entanto, optaram por não participar. O questionário possui perguntas sobre as opiniões, posicionamentos e prioridades daqueles que pretendem comandar os principais municípios do Estado.

A ferramenta tem perguntas sobre temas como enxugamento da máquina pública, políticas para mulheres, meio ambiente, privatização de serviços públicos e outros posicionamentos mais ideológicos. Em seguida, questiona o quanto aquilo é importante, para medir a prioridade que o candidato dará ao assunto caso seja eleito.

Os eleitores vão responder às mesmas perguntas e a plataforma, então, compara as respostas para indicar quais candidatos responderam de forma mais compatível com a deles.