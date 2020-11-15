Saiba qual candidato a prefeito no ES mais combina com você

Os eleitores vão às urnas neste domingo (15) escolher os prefeitos que vão administrar os municípios pelos próximos quatro anos. E A Gazeta preparou uma ferramenta para ajudar nessa decisão.
O "Combina com você?" foi um projeto desenvolvido para que eleitores descubram qual candidato mais combina com seus posicionamentos e prioridades. A plataforma exibe candidatos a prefeito das cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. Para acessar a ferramenta, clique aqui.
Todos os candidatos foram convidados a responder o questionário, alguns, no entanto, optaram por não participar. O questionário possui perguntas sobre as opiniões, posicionamentos e prioridades daqueles que pretendem comandar os principais municípios do Estado.
A ferramenta tem perguntas sobre temas como enxugamento da máquina pública, políticas para mulheres, meio ambiente, privatização de serviços públicos e outros posicionamentos mais ideológicos. Em seguida, questiona o quanto aquilo é importante, para medir a prioridade que o candidato dará ao assunto caso seja eleito.
Os eleitores vão responder às mesmas perguntas e a plataforma, então, compara as respostas para indicar quais candidatos responderam de forma mais compatível com a deles.
Antes de votar, é importante entender o que faz um prefeito e o como funciona o voto para elegê-lo. A Gazeta preparou vídeos explicativos com todas as informações que os eleitores precisam de saber antes de ir às urnas. Veja nos links: o que faz um prefeito e o que você precisa saber antes de votar para prefeito.
Depois que descobrir quais candidatos são mais compatíveis, os eleitores também podem utilizar a ferramenta Comparador de Propostas para saber o que cada um deles propõe para áreas como saúde, educação e segurança pública. Foram escolhidas cinco propostas, de cada tema, que estão listadas no plano de governo que cada um apresentou à Justiça Eleitoral.