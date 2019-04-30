Saiba consultar quem recebe auxílio-moradia no governo do ES

Após polêmica sobre pagamento de auxílio-moradia a secretários de Estado e sobre a maneira pouco transparente como a informação era disponibilizada à sociedade, o governo do Estado criou um link específico no Portal da Transparência para a consulta.
Tem direito ao benefício, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 266/2013, o profissional que "tenha se deslocado para o Estado do Espírito Santo" para atividade no governo. O auxílio-moradia é de 30% do salário.
A mudança na maneira de apresentar o gasto foi determinada pelo governador Renato Casagrande (PSB) ao secretário estadual de Controle e Transparência, Edmar Camata, como o Gazeta Online publicou no último dia 11.
O governador já disse achar importante o pagamento da verba extra para atrair bons profissionais e não sinalizou alteração na lei que autoriza o pagamento. No início de 2019, o gasto com o auxílio é 33% maior que a despesa no mesmo período de 2018.
A equipe de Casagrande tem secretários e servidores vindos de Estados como Tocantins e Rio de Janeiro. E eles recebem as quantias mensalmente, como mostrou a coluna Leonel Ximenes.
VEJA COMO CONSULTAR
Para verificar a informação basta entrar no Portal da Transparência do governo do Espírito Santo, acessar a guia "Consulta" e clicar em "Pessoal". "Auxílio-moradia" é o último item da lista e, por enquanto, está identificado com a cor laranja. É possível checar o gasto de anos anteriores. Veja:
Antes, era necessário acessar a guia "Consulta", clicar em "Despesas e Repasses" e entrar em "Despesa". Em seguida, era preciso aplicar, no item "subelemento" o filtro "Indenização de Moradia – Pessoal Civil (3391)" ou "Indenização de Moradia – Pessoal Civil (4717)".
O próprio secretário de Controle e Transparência reconheceu que o caminho era pouco transparente.
Apesar da mudança, a verba extra paga a servidores que vêm de outros Estados para trabalhar no governo do Espírito Santo não aparece na seção do site destinada a exibir os contracheques.