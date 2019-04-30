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De olho na gestão

Saiba consultar quem recebe auxílio-moradia no governo do ES

Após polêmica com crescimento de despesas para bancar moradia de secretários, governo mudou forma de apresentar gasto

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 23:49

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

29 abr 2019 às 23:49
Após polêmica sobre pagamento de auxílio-moradia a secretários de Estado e sobre a maneira pouco transparente como a informação era disponibilizada à sociedade, o governo do Estado criou um link específico no Portal da Transparência para a consulta.
Tem direito ao benefício, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 266/2013, o profissional que "tenha se deslocado para o Estado do Espírito Santo" para atividade no governo. O auxílio-moradia é de 30% do salário.
A mudança na maneira de apresentar o gasto foi determinada pelo governador Renato Casagrande (PSB) ao secretário estadual de Controle e Transparência, Edmar Camata, como o Gazeta Online publicou no último dia 11.
O governador já disse achar importante o pagamento da verba extra para atrair bons profissionais e não sinalizou alteração na lei que autoriza o pagamento. No início de 2019, o gasto com o auxílio é 33% maior que a despesa no mesmo período de 2018.
A equipe de Casagrande tem secretários e servidores vindos de Estados como Tocantins e Rio de Janeiro. E eles recebem as quantias mensalmente, como mostrou a coluna Leonel Ximenes.
VEJA COMO CONSULTAR
Para verificar a informação basta entrar no Portal da Transparência do governo do Espírito Santo, acessar a guia "Consulta" e clicar em "Pessoal". "Auxílio-moradia" é o último item da lista e, por enquanto, está identificado com a cor laranja. É possível checar o gasto de anos anteriores. Veja: 
Antes, era necessário acessar a guia "Consulta", clicar em "Despesas e Repasses" e entrar em "Despesa". Em seguida, era preciso aplicar, no item "subelemento" o filtro "Indenização de Moradia – Pessoal Civil (3391)" ou "Indenização de Moradia – Pessoal Civil (4717)".
O próprio secretário de Controle e Transparência reconheceu que o caminho era pouco transparente.
Apesar da mudança, a verba extra paga a servidores que vêm de outros Estados para trabalhar no governo do Espírito Santo não aparece na seção do site destinada a exibir os contracheques.

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