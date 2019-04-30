Saiba consultar quem recebe auxílio-moradia no governo do ES

Após polêmica sobre pagamento de auxílio-moradia a secretários de Estado e sobre a maneira pouco transparente como a informação era disponibilizada à sociedade, o governo do Estado criou um link específico no Portal da Transparência para a consulta.

Tem direito ao benefício, conforme estabelecido na Lei Complementar nº 266/2013, o profissional que "tenha se deslocado para o Estado do Espírito Santo" para atividade no governo. O auxílio-moradia é de 30% do salário.

A equipe de Casagrande tem secretários e servidores vindos de Estados como Tocantins e Rio de Janeiro. E eles recebem as quantias mensalmente, como mostrou a coluna Leonel Ximenes

VEJA COMO CONSULTAR

Consulta" e clicar em "Pessoal". "Auxílio-moradia" é o último item da lista e, por enquanto, está identificado com a cor laranja. É possível checar o gasto de anos anteriores. Veja: Para verificar a informação basta entrar no Portal da Transparência do governo do Espírito Santo , acessar a guia "" e clicar em "". "" é o último item da lista e, por enquanto, está identificado com a cor laranja. É possível checar o gasto de anos anteriores. Veja:

Antes, era necessário acessar a guia "Consulta", clicar em "Despesas e Repasses" e entrar em "Despesa". Em seguida, era preciso aplicar, no item "subelemento" o filtro "Indenização de Moradia – Pessoal Civil (3391)" ou "Indenização de Moradia – Pessoal Civil (4717)".

O próprio secretário de Controle e Transparência reconheceu que o caminho era pouco transparente.